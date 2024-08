Šok v Pakistane! Pri streľbe na autobus zahynuli dve deti cestou do školy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ISLAMABAD - Dve deti zahynuli a ďalších päť utrpelo zranenia vo štvrtok v Pakistane pri streľbe ozbrojencov na školský autobus. Oznámila to miestna polícia, informuje správa agentúry DPA.

K útoku došlo v meste Attok v pakistanskom štáte Pandžáb, keď deti cestovali ráno do školy, povedal predstaviteľ polície. Dodal, že obete a zranené deti mali od päť do desať rokov, o život prišli dve dievčatá. Motív útoku bezprostredne nebol známy. Predbežné vyšetrovanie však naznačilo, že útok súvisí so sporom medzi dvoma rodinami, priblížila polícia. Zároveň však preveruje, či nešlo o terorizmus.

Pakistanský prezident Ásif Alí Zardárí útok odsúdil a nariadil polícii, aby zadržala páchateľov, informovala jeho kancelária. Islamistickí militanti v minulosti v krajine viackrát zaútočili na žiakov a študentov, pripomína DPA. Militanti Talibanu zabili v roku 2014 takmer 150 detí pri útoku na vojenskú školu na severozápade Pakistanu. Taliban tiež v krajine v roku 2012 zaútočil na školský autobus. Medzi zranenými bola vtedy aj Malála Júsufzajová, ktorá neskôr v roku 2014 získala Nobelovu cenu za mier.