Izraelské stíhačky bombardovali palestínske mesto Zawájda: Útok si vyžiadal najmenej 15 obetí

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Hatem Ali)

JERUZALEM - Izraelská armáda vyzvala Palestínčanov z utečeneckého tábora Magází v centrálnej časti Pásma Gazy, aby sa evakuovali a zamierili do Izraelom určenej humanitárnej zóny. S odvolaním sa na hovorcu izraelskej armády o tom v sobotu informoval denník The Times of Israel (TOI).