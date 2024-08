Predstavuje americký raketový systém pre Čínu hrozbu? Filipíny sa vyjadrili

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/John Hamilton/U.S. Army via AP)

Spojené štáty na Filipínach rozmiestnili svoj raketový systém v apríli v rámci spoločných vojenských cvičení. Išlo o prvé nasadenie tohto systému v indo-tichomorskom regióne, pripomína Reuters. Filipínsky minister zahraničných vecí Enrique Manalo povedal, že jeho čínsky náprotivok Wang I počas júlového zasadnutia Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Laose vyjadril znepokojenie v spojitosti s americkými systémami rakiet stredného dosahu.

Tieto systémy by podľa Wang Iho mohli zvýšiť napätie v regióne a viesť k pretekom v zbrojení. Raketový systém Typhon, ktorý je schopný odpaľovať strely typu Tomahwak a rakety SM-6, však počas cvičení nebol použitý. Filipíny uviedli, že bol privezený na otestovanie možností leteckej prepravy tohto 40-tonového systému.

Bezpečnostné vzťahy medzi Filipínami a USA

Bezpečnostné vzťahy medzi Filipínami a ich zmluvným spojencom USA sa zintenzívnili, keďže sa obe krajiny snažia vysporiadať s agresívnymi krokmi Číny v Juhočínskom mori a v blízkosti Taiwanu, píše Reuters. Washington minulý mesiac tiež prisľúbil finančnú podporu vo výške 500 miliónov dolárov pre manilskú armádu a pobrežnú stráž. Filipíny rozšírili bezpečnostnú spoluprácu aj s Japonskom, ďalším kľúčovým spojencom USA vo Východnej Ázii.

"Čínska strana je presvedčená, že obranná spolupráca medzi krajinami by nemala byť zameraná proti žiadnej tretej strane alebo by nemala narúšať regionálny mier a stabilitu," uviedol hovorca čínskeho ministerstva obrany na sociálnej sieti. "Filipíny pozývajú vlkov do domu a dobrovoľne vystupujú ako ich pešiaci, ostatné krajiny v regióne tým opovrhujú," dodal.