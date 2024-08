Komisár OSN Türk vyzval na ukončenie násilia proti protestujúcim v Bangladéši

(Zdroj: SITA/AP Photo/Rajib Dhar)

Státisíce demonštrantov, ktorí v nedeľu počas protestov požadovali odstúpenie premiérky Hasíny Vadžídovej sa dostali do zrážok so zástancami vlády. Násilné protesty si podľa stanice BBC vyžiadali najmenej 90 mŕtvych vrátané 13 príslušníkov polície."Vzhľadom na to, že na zajtra (pondelok) je naplánovaný masový pochod na Dháku a proti demonštrantom je povolané mládežnícke krídlo vládnucej strany, mám veľké obavy, že dôjde k ďalším stratám na životoch a rozsiahlejšej deštrukcii," povedal Türk.

"Naliehavo vyzývam politické vedenie a bezpečnostné zložky, aby dodržiavali svoje povinnosti chrániť právo na život a slobodu pokojného zhromažďovania a prejavu," dodal komisár OSN. Bangladéšsku vládu vyzval, aby prestala útočiť na pokojných účastníkov, okamžite prepustila svojvoľne zadržaných, obnovila plný prístup na internet a vytvorila podmienky na zmysluplný dialóg.

Protesty sa začali v júli a pôvodne boli namierené proti opätovnému zavedeniu kontroverzných kvót vo verejnej službe. Protestujúci teraz žiadajú odstúpenie 76-ročnej premiérky. Ľudskoprávne organizácie obviňujú premiérku, že sa zameriava na svojich oponentov a kritikov a nechala tisíce z nich zatknúť."Pokračujúce úsilie o potlačenie ľudovej nespokojnosti, a to aj prostredníctvom neprimeraného použitia sily, a zámerné šírenie dezinformácií a podnecovanie k násiliu musia okamžite skončiť," uviedol Türk. Júlová vlna protestov si podľa oficiálnych informácií vyžiadala najmenej 283 obetí, píše AFP.