Harrisová by mala oznámiť svojho kandidáta na viceprezidenta 5. augusta

Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP/Meg Kinnard)

WASHINGTON - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá sa uchádza o nomináciu Demokratickej strany v novembrových prezidentských voľbách, by mala oznámiť meno svojho kandidáta na viceprezidenta v pondelok 5. augusta. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním na dva nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou.

Harrisová oznámi výber svojho viceprezidenta pred tým, ako budúci týždeň odcestuje na turné po amerických štátoch, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu v novembrových prezidentských voľbách, povedal jeden zo zdrojov. Harrisovej kampaň v reakcii na tieto tvrdenia uviedla, že zatiaľ nebol potvrdený dátum, kedy oznámi meno kandidáta na viceprezidenta.

archívne video

Tlačová konferencia Róberta Kaliňáka a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa agentúry Reuters sú na užšom zozname zvažovaných kandidátov na viceprezidenta guvernér štátu Kentucky Andy Beshear, guvernér Pensylvánie Josh Shapiro, senátor za Arizonu Mark Kelly, guvernér Minnesoty Tim Walz a americký minister dopravy Pete Buttigieg. Prezidentskí kandidáti zvyčajne začínajú premýšľať o výbere svojho viceprezidenta na jar po skončení primárok, čo im dáva niekoľko mesiacov na rozhodovanie.

Harrisová je však nútená vybrať si svojho kandidáta na viceprezidenta narýchlo, keďže svoju kampaň spustila len 21. júla po tom, ako sa prezident USA Joe Biden rozhodol, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie. Meno svojho kandidáta na viceprezidenta musí oznámiť podľa pravidiel schválených výborom Demokratickej strany do 7. augusta. Zdroje agentúry Reuters tvrdia, že Harrisová by mala so svojím kandidátom na viceprezidenta vystúpiť v utorok (6. augusta) na predvolebnom podujatí vo Philadelphii.