Škandál pred voľbami: Unikli tajné maily Trupovho zástupcu Vancea! Nadával v nich na exprezidenta, nazval ho Hitlerom

Táto správa by sa mohla stať škandálom v predvolebnej kampani v USA. Maily pochádzajú z rokov 2014 až 2017, keď Vance, teraz 39-ročný, študoval právo na renomovanej Yale University. Príjemcom bola Sofia Nelsonová, transsexuálka, ktorá teraz pracuje ako právnička v Detroite a bola s politikom dobrými priateľmi. V roku 2021 sa obaja dostali do sporu a hovorilo sa o politických dôvodoch. O tri roky neskôr Nelsonová odovzdala tieto maily novinám The New York Times.

Čierni ľudia pod Trumpom trpia

V jednom maile sa píše: „Som zhrozený Trumpovou rétorikou. Vždy som veril, že ľudia veria v bláznivé sračky. A vždy sa našli demagógovia, ktorí sú pripravení zneužiť ľudí, ktorí veria šialeným sračkám,“ napísal okolo roku 2015. Vtedy súčasný kandidát na amerického prezidenta ohlásil svoju prvú kandidatúru.

O niečo neskôr Vance Nelsonovej oznámil, že vo volebnej kampani podporí demokratku Hilary Clintonovú. Trump je „jednoducho zlý človek, morálne odsúdeniahodný človek,“ píše sa na inom mieste. "Čím viac bielych by ho volilo, tým viac by černosi trpeli, píše sa inde. Vance sa tiež hovorí o republikánskom kandidátovi ako o „americkom Hitlerovi“.

Nenávidím políciu

Ale nie je to len bývalý americký prezident, kto je kritizovaný v mailoch. Ani polícia na tom nie je dobre. "Nenávidím políciu. Keď vidím, koľko negatívnych skúseností som mal s políciou, viem si predstaviť, ako sa cítia čierni chlapci,“ napísal Vance v roku 2014. Vtedy policajt zastrelil Michaela Browna, Afroameričana, ktorý mal len 18 rokov.

Maily sa stali verejnými dva týždne po tom, ako bol J.D. Vance nominovaný za viceprezidenta USA – odporučil ho Donald Junior. „Je škoda, že niekto verejne zdieľa desaťročnú súkromnú konverzáciu,“ hovorí jeho tábor. "Vance je už katastrofa," hovorí tím protikandidátky Kamala Harrisovej. Niektoré hlasy už hovoria, že Trump svoje rozhodnutie o 39-ročnom mužovi ľutuje.