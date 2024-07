Trump kresťanom: V prípade jeho víťazstva už nebudú musieť voliť

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)

Trump na predvolebnom podujatí na Floride v piatok večer vyzval ľudí, aby 5. novembra odovzdali svoje hlasy v prezidentských voľbách. "Kresťania, choďte voliť. Len tentoraz. Už to nebudete musieť robiť. Ešte štyri roky, viete čo? Vyrieši sa to, bude to v poriadku. Už nebudete musieť voliť," povedal exprezident.

Nie je jasné, čo mal presne Trump na mysli

Počas predvolebnej kampane však vždy vystupuje provokatívne a zámerne ponecháva priestor na interpretáciu svojich vyjadrení, konštatovala DPA. Predvolebný tím jeho súperky, demokratky Kamaly Harrisovej, označil Trumpovo vyhlásenie za známku toho, že chce "zrušiť demokraciu", ak sa znovu dostane do Bieleho domu.

"Keď viceprezidentka Harrisová hovorí, že tieto voľby sú o slobode, myslí to vážne," uviedol jej hovorca. "Na našu demokraciu útočí kriminálnik Donald Trump: Po posledných voľbách, ktoré Trump prehral, poslal dav, aby zvrátil výsledky. V tejto kampani prisľúbil násilie, ak prehrá, ukončenie našich volieb, ak vyhrá, a zrušenie ústavy, aby mohol byť diktátorom a zaviesť v Amerike svoj nebezpečný program Project 2025," dodal.