Trump slovne napadol Harrisovú pre jej rasovú identitu: TOTO povedal na najväčšom výročnom stretnutí

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

"Je to Indka alebo Černoška?" spýtal sa Trump na adresu svojej politickej súperky v prezidentských voľbách. "Celú dobu bola Indka a zrazu je černoškou," dodal bývalý prezident. Harrisová je pritom prvou americkou viceprezidentkou ázijského pôvodu, keďže jej matka jej Indka a otec Afroameričan a dlhodobo sa aj identifikuje ako černoška i juhoázijská Američanka.Trumpove vyjadrenie odsúdila hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová a označila ich za urážlivé.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

Krajne pravicové účty a konzervatívci na sociálnych sieťach často šíria dezinformácie spochybňujúce pôvod nominantky demokratov. Harrisová už od začiatku prezidentskej kampane znáša sexistické a rasové útoky v online priestore.

Republikánsky kandidát sa výročného zjazdu afroamerických novinárov v Chicagu zúčastnil po prvý raz. Niektorí členovia vyjadrili svoj nesúhlas s týmto krokom, spolupredseda zjazdu na protest odstúpil zo svojej pozície.

Harrisová označila Trumpove výroky o jej rasovej identite za neúctu

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová označila výroky bývalého šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ohľadom jej rasovej identity ako jeho známej rozdeľovania ľudí a neúcty. Informovali o tom v noci na dnes agentúry Reuters a AP, ktoré Trumpove vyjadrenia na adresu Harrisovej označili za nepravdivé.Trump v stredu naznačil, že Harrisová zneužíva svoju rasovú identitu na politické účely. "Vždy bola indického pôvodu a ten presadzovala. Nevedel som, že bola černoška. Až pár rokov dozadu, keď sa zrazu stala černoškou a teraz tak chce byť označovaná. Ja rešpektujem oboch (pôvody), ale ona očividne nie, "predniesol Trump na stretnutí s černošskými novinármi.

Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP Photo/Mike Stewart)

Harrisová o niekoľko hodín neskôr jeho výrok označila ako ďalšiu pripomienku toho, ako vyzerali štyri roky pod jeho vedením krajiny. "Bola to rovnaká stará šou: Rozdeľovanie a neúcta. Američania si zaslúžia (niečo) lepšieho, "uviedla viceprezidentka na stretnutí so ženským spolkom Sigma Gamma Rho v Houstone.Harrisová je dcérou jamajského otca a indickej matky. Svoj pôvod nikdy neskrývala, okrem iného napríklad chodila na univerzitu, na ktorej historicky študujú Afroameričania, napísal list The New York Times (NYT). Dlho sa hlási k svojmu černošskému aj ázijskému pôvodu, poznamenal Reuters.

Republikán Trump sa s demokratkou Harrisovou pravdepodobne stretne v novembri v prezidentských voľbách. Súčasná viceprezidentka do kampane nastúpila po tom, ako z volieb pred časom odstúpil súčasný prezident Joe Biden. Jej kandidatúru však musí potvrdiť Demokratická strana na svojom zjazde, ktorý bude tento mesiac. Republikáni už Trumpa formálne nominovali.Posledné predvolebné prieskumy avizujú tesný súboj. V sondáži agentúr Reuters / Ipsos zverejnenej tento týždeň Harrisová nad Trumpom vedie o jeden percentuálny bod so 43 ku 42 percentám. Jej náskok je však v rámci štatistickej chyby.