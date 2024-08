Termín predsúdneho zasadnutia v prípade obvinenia Donalda Trumpa je stanovený na august: Sudkyňa odmietla návrh na zamietnutie

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell)

Ako v noci na nedeľu informovala agentúra Reuters, tento termín vytýčila okresná sudkyňa Tanya Chutkanová. Vyplýva to zo súdneho dokumentu, ktorý bol zverejnený v sobotu. Televízia ABC doplnila, že Trump sa na vypočúvaní nemusí zúčastniť. Dodala, že to bude prvýkrát za sedem mesiacov, čo sa strany sporu dostavia pred sudkyňu Chutkanovú, ktorá tiež odmietla Trumpov návrh na zamietnutie prípadu zo zákonných dôvodov. Podľa jej slov exprezidentovi právnici môžu takýto návrh podať znova, keď sa vyriešia otázky okolo prezidentskej imunity. Celý prípad bol pozastavený, keďže Trumpov právny tím sa obrátil na Najvyšší súd vo veci prezidentskej imunity. Najvyšší súd napokon začiatkom júla rozhodol, že Trump má ako bývalý prezident určitú imunitu voči trestnému stíhaniu. ABC dodala, že Chutkanová bude zodpovedná za aplikáciu rozhodnutia Najvyššieho súdu na obvinenia v Trumpovom trestnom prípade vrátane toho, či jeho konanie bolo z moci úradu alebo súkromným konaním, ktoré možno stíhať.

Trump minulý rok odmietol obvinenia, že podnikol "zločinecký plán" s cieľom zvrátiť výsledky volieb v roku 2020 -, a to tým, že získal zoznam takzvaných "falošných voličov", využil ministerstvo spravodlivosti na vedenie "fiktívnych vyšetrovaní" volebných podvodov, pokúsil sa presvedčiť svojho viceprezidenta Mikea Pencea na "zmenu výsledkov volieb" a šíril hypotézu o "ukradnutých voľbách", keď sa 6. januára uskutočnil bezprecedentný vpád exprezidentových priaznivcov do Kapitolu. Pôvodne hrozilo, že Trumpov súdny proces sa začne 4. marca. Posunuli ho však, pretože odvolací súd rozhodoval v kauze prezidentskej imunity. Chutkanová predtým prisľúbila, že keď sa prípad vráti do jej súdnej siene, dá Trumpovi približne 90 dní na prípravu. Očakáva sa, že súdny proces bude trvať šesť až osem týždňov. Trump je republikánskym kandidátom na prezidenta. Úradujúca viceprezidentka Kamala Harrisová si v piatok zabezpečila dostatok hlasov delegátov, aby sa mohla stať kandidátkou Demokratickej strany vo voľbách prezidenta USA.