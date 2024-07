Orbán na summite Európskeho politického spoločenstva: EÚ by nemala kopírovať zahraničnú politiku demokratov USA

Viktor Orbán (Zdroj: TASR/John Thys, Pool Photo via AP)

BUDAPEŠŤ/LONDÝN - Európska únia by nemala kopírovať zahraničnú politiku amerických demokratov, ale v duchu strategickej autonómie by mala mať svoj vlastný, európsky prístup. Povedal to vo štvrtok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po príchode na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) na zámku Blenheim neďaleko britského Oxfordu. Informuje o tom agentúra MTI.