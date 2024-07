Po izraelskom útoku na mesto Gaza sa údajne našli telá asi 60 Palestínčanov

Palestínčania sa vracajú do zničenej štvrti Šidžájá (Zdroj: TASR/AP)

GAZA - Telá približne 60 Palestínčanov našli záchranári v dvoch mestských častiach Gazy po tom, ako sa izraelské sily stiahli z niekoľkodňových bojov s militantmi Hamasu. Oznámili to úrady ovládané Hamasom. Rokovania o prímerí medzitým pokračujú. Informuje o tom agentúra AFP.

Úrad civilnej ochrany v Gaze v piatok uviedol, že vo štvrtiach Tal al-Hawá a as-Sináa po týždeň trvajúcej izraelskej ofenzíve našli približne 60 mŕtvych a 32 ľudí previezli so zraneniami do nemocníc. Hovorca úradu Mahmúd Basal povedal, že útoky zničili zdravotnícke stredisko Sabhá, ktoré pokrýva oblasť so 60.000 obyvateľmi. Izrael túto informáciu bezprostredne nepotvrdil.

archívne video

Zbraňový priemysel Hamasu v centre Gazy – nad zemou aj pod zemou (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Izraelská ofenzíva prišla v čase, keď sa arabskí vyjednávači s podporou USA snažia v Egypte a Katare dosiahnuť dohodu o prímerí. V rámci nej by mali byť prepustení izraelskí rukojemníci zadržiavaní Hamasom výmenou za mnohých Palestínčanov väznených Izraelom. Hnutie Hamas uviedlo, že tento izraelský útok na mesto Gaza môže prekaziť úsilie o ukončenie vojny, práve keď rokovania pokročili.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí v rámci svojej koaličnej vlády odporu voči akejkoľvek dohode, ktorá by zastavila vojnu bez avizovaného zničenia Hamasu. Podľa neho musí dohoda umožniť Izraelu pokračovať v bojoch, až kým nesplní všetky svoje ciele.