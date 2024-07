Orbán čelí ostrej kritike! Slovensko v Bruseli nekritizovalo jeho cesty do Ruska a Číny

Viktor Orbán (Zdroj: TASR/AP Photo/Denes Erdos)

Týždenník pripomenul, že maďarský vyslanec pri EÚ Bálint Ódor na stredajšom vyše dvojhodinovom stretnutí veľvyslancov čelil kritike od diplomatov ostatných členských krajín, okrem Slovenska, za to, ako Maďarsko začalo výkon svojho predsedníctva v Rade EÚ. Veľvyslanci kritizovali najmä to, že Orbán podnikol nečakané "mierové misie" do Kyjeva, Moskvy, Pekingu a Washingtonu.

archívne video

Summit Vyšehradskej skupiny V4 v Prahe (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka na stredajšej tlačovej konferencii v Bruseli spresnil, že diskusie, ktoré Orbán viedol počas uvedených pracovných ciest neboli na základe mandátu ani v mene EÚ alebo ktorejkoľvek z jej inštitúcií. "Premiér si je vedomý zodpovednosti, ktorú so sebou prináša predsedníctvo v Rade EÚ, a v duchu tejto zodpovednosti informoval predsedu Európskej rady a hlavy štátov a vlád o týchto návštevách," povedal Bóka.

Odsúdenie Orbánovej cesty

Veľvyslanci EÚ však podľa týždenníka tieto tvrdenia odmietli a zopakovali tak názory mnohých lídrov členských krajín, ktorí už Orbánove pracovné cesty verejne odsúdili. Veľvyslanci skonštatovali, že Orbán išiel do Kyjeva, Moskvy a Pekingu v rozpore s literou a duchom záverov Európskej rady, ktorá sa konala koncom júna, čím "poškodil jednotu EÚ".

Zabránenie podobným krokom

Ako upozornil Politico možnosti ako zabrániť podobným krokom sú obmedzené. Zmena poradia predsedníctiev v Rade EÚ alebo skrátenie šesťmesačného mandátu Maďarska na čele EÚ sú z právneho hľadiska nepriechodné. Na stredajšom stretnutí v Bruseli ani jeden veľvyslanec nenavrhol možnosť zrušenia či obmedzenia maďarského predsedníctva, iba pohrozili "žltou kartou", čiže "praktickými dôsledkami", ak bude Orbán pokračovať vo svojej súčasnej ceste. Potvrdili to dvaja nemenovaní diplomati EÚ.

Iná situácia môže nastať v Európskom parlamente. Estónsky europoslanec Riho Terras už hľadá podporu na to, aby inštitúcie EÚ aktivovali proti Maďarsku článok 7 Zmluvy o EÚ. To v konečnom dôsledku môže viesť k strate hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí EÚ. Členské krajiny môžu reagovať napríklad aj bojkotom neformálnych stretnutí ministrov organizovaných maďarským predsedníctvom. Viacerí veľvyslanci pri EÚ v stredu navrhli bojkot neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí v Budapešti koncom augusta.