Orbán poslal politikom EÚ zaujímavý list: Informácie z prvej ruky! TOTO sú ďalšie Putinove plány

BRUSEL - Maďarský premiér navštívil šéfa Kremľa Putina v Moskve. EÚ to ostro kritizovala. V liste svojim kolegom Viktor Orbán poskytol pohľad na Putinov názor na agresívnu vojnu proti Ukrajine.

Maďarský premiér Viktor Orbán v liste šéfom štátov a vlád EÚ zhŕňa svoju neohlásenú cestu do Moskvy. V liste vysvetľuje pohľad ruského prezidenta Vladimira Putina na vojnu proti Ukrajine, okrem iného píše, že Rusko sa zúčastní len mierových rokovaní, na ktorých sa zúčastní aj Ukrajina. Putin má aj plán, ako by mohla vyzerať európska bezpečnostná architektúra po vojne. Maďarský šéf vlády však nechal podrobnosti otvorené.

Orbán v liste preberá aj ruské pohľady na agresívnu vojnu Moskvy proti Ukrajine. V súčasnosti existuje šanca na prímerie, ale ak nebude možné zabrániť bezprostrednej eskalácii konfliktu, nasledujúce dva mesiace budú svedkami dramatickejších strát ako kedykoľvek predtým, píše sa v liste. Čas je rozhodujúcim faktorom.

Okrem toho Orbán v liste z minulého týždňa, ktorý má k dispozícii agentúra dpa, odovzdáva svojim kolegom z EÚ ruské názory bez ďalšej klasifikácie. Rusi veria, že čas nie je na strane Ukrajiny, ale na strane ruských ozbrojených síl, píše šéf maďarskej vlády.

Kritika prekvapivej návštevy Moskvy

V liste cituje aj nereálne vysoké ruské odhady o počte ukrajinských obetí a zranených. List bol adresovaný predsedovi Rady EÚ Charlesovi Michelovi a bol zaslaný aj hlavám štátov a vlád EÚ.

Orbán v piatok nečakane navštívil Moskvu a EÚ ho za to kritizovala. Maďarsko prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ 1. júla.

Putin vždy spájal podmienky, ktoré spomínal na ukončenie vojny, s tým, že bude lepšie ich rýchlo prijať, kým sa situácia na Ukrajine ešte viac nezhorší. V skutočnosti sa život v ukrajinských mestách stal ťažším kvôli neustálemu ruskému bombardovaniu energetického systému. Na fronte však Rusko postupuje len veľmi pomaly na východe a juhu a to za cenu veľkých strát.

Ofenzíva pri Charkove, ktorá prebieha od mája, uviazla. Na Kryme zasadila Ukrajina ťažké údery ruskej protivzdušnej obrane a flotile. A Ukrajina čaká, že sa jej výzbroj čoskoro zlepší o ďalšie protilietadlové systémy Patriot a stíhačky F16.