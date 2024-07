Obrovská TRAGÉDIA! Nákladné auto sa zrazilo s minibusom, hlásia najmenej 14 obetí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KYJEV - Pri dopravnej nehode nákladného auta s minibusom zahynulo v sobotu na severozápade Ukrajiny najmenej 14 ľudí, uviedol na sociálnej sieti Telegram tamojší minister vnútra Ihor Klymenko. Iformuje správa agentúry Reuters a spravodajského webu The New Voice of Ukraine.