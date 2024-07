Šokujúce nové informácie o tragickej nehode autobusu! Všetko bolo inak? TOTO vyplávalo na povrch

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

NOVÉ ZÁMKY - Tragická nehoda autobusu, do ktorého narazil na železničnom priecestí v Nových Zámkoch vlak, si vyžiadala 7 ľudských životov. Dôvod, prečo došlo k tak brutálnej nehode, dodnes vyvoláva otázniky. Na povrch vyplávali nové informácie.

Slovenskom v štvrtok 27.6. 2024 otriasla hrôzostrašná tragédia. Krátko po 17. hodine na železničné priecestie vošiel autobus, do ktorého v obrovskej rýchlosti vrazil vlak. Autobus sa po nehode rozpolil na dve polovice. Jedna z nich ostala zakliesnená vo vlaku a začala horieť. Druhú vymrštilo do kríkov. Pri brutálnej nehode zahynulo 7 nevinných ľudí.

To, čo presne sa v osudnú chvíľu na mieste stalo, dodnes vyvoláva otázniky. Podľa svedkov mal cez koľajnice prejsť vlak. Následne sa zdvihli závory a signalizácia zhasla. Auto, ktoré stálo pred železničným priecestím sa rozbehlo a za ním hneď išiel aj autobus. Ten však už prejsť nedokázal a z ničoho nič do neho vpálil vlak. Údajný priebeh nehody potvrdil aj šéf ŽSR Alexander Sako.

Podľa Ráža išlo o ľudské zlyhanie

Minister dopravy Slovenskej republiky Jozef Ráž na druhý deň od nehody informoval, že nešlo o technické a ani systémové zlyhanie. Uviedol, že všetko fungovalo tak, ako malo. Po silných búrkach však mala byť jedna z koľají na inkriminovanom priecestí odstavená. Vlak tak po nej nemal v žiadnom prípade prechádzať.

"Išlo pravdepodobne o individuálne zlyhanie ľudského faktora, ktoré spôsobilo, že na koľaji, ktorá bola v tom čase vylúčená, teda prevádzka na nej nemala byť možná, sa objavil vlak, ktorý tam nemal čo robiť," poznamenal Jozef Ráž. Koľaj, kde došlo k nešťastiu podľa neho patrí medzi koľaje s najvyššou bezpečnostnou úrovňou. „Nie je to koľaj, ktorá bola zastaraná, alebo bola akýmkoľvek spôsobom vadná,“ povedal. Na margo toho, že by nefungovala signalizácia, minister povedal, že to „môžeme vylúčiť.“

Šokujúce nové informácie! Všetko bolo inak?

Portálu Aktuality.sk sa podarilo dostať k internému dokumentu, k takzvanej zvodke o poruchách a mimoriadnych udalostiach na tratiach Železníc Slovenskej republiky. Podľa nej mali práce na koľajisku skončiť ešte pred tragickou nehodou. Z to vyplýva, že v čase, keď vlak prechádzal železničným priecestím, mala byť koľaj už mimo výluky, a teda prejazdná.

ZSSK dva dni po hrôzostrašnej nehode vylúčila, žeby bol na chybe rušňovodič. "Železničná spoločnosť Slovensko plne spolupracuje s vyšetrujúcimi orgánmi na objasňovaní príčin a dôsledkov nehody vlaku a autobusu v Nových Zámkoch. Už teraz môžeme vylúčiť pochybenie rušňovodiča, ktoré by mohlo zapríčiniť túto nehodu," poznamenal hovorca ZSSK Dominik Drevický.