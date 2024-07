TRAGICKÁ NEHODA: Auto skončilo medzi stromami! Jedna osoba neprežila, ďalšie dve skončili so zraneniami v nemocnici

Ilustračná foto. (Zdroj: hzs.sk)

Posádke auta pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra, ktorých cez Operačné stredisko tiesňového volania požiadali o súčinnosť so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému.

"Horskí záchranári sa po príchode na miesto podieľali na vyslobodení a transporte uviaznutej osoby. Žiaľ, u tejto osoby mohli príslušné zložky na mieste skonštatovať iba smrť," uviedla HZS. Telo následne odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru SR. "Ostatní účastníci nehody boli so zraneniami odovzdaní do starostlivosti rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocničného zariadenia," dodala HZS.

Vo vozidle sa nachádzali tri osoby. 37-ročný muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol, a ďalšie dve osoby, vo veku 31 a 39 rokov, boli prevezené do nemocnice. V súvislosti s touto udalosťou polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu usmrtenia a ublíženia na zdraví. "Na prípade intenzívne pracujeme a vykonávame všetky nevyhnutné procesné úkony, aby sme skutok objasnili. Ďalšie okolnosti prípadu, vrátane identifikácie vodiča motorového vozidla, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania." uviedla polícia.