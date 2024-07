Biden povedal guvernérom, že potrebuje viac spánku a menej práce po ôsmej večer

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden pri stredajšej schôdzke so skupinou guvernérov povedal, že v týchto dňoch potrebuje viac spánku a obmedzuje pracovné akcie po ôsmej hodine večer. S odvolaním sa na informované zdroje o tom dnes napísal denník The New York Times (NYT). Stretnutie nadväzovalo na Bidenov neistý výkon v predvolebnej debate, ktorá priživila pochybnosti o kondícii 81-ročného prezidenta a vyvolala výzvy, aby sa neuchádzal o druhý mandát.