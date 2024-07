Joe Biden na zhromaždení vo Wisconsine opätovne uistil, že z volieb neodstúpi

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

MADISON - Americký prezident Joe Biden povedal v piatok na zhromaždení v štáte Wisconsin, že zotrvá v boji o Biely dom a opäť porazí exprezidenta Donalda Trumpa. Urobil tak napriek obavám niektorých predstaviteľov Demokratickej strany, že nemá dostatok síl na to, aby Trumpa v novembrových prezidentských voľbách porazil. Informovala o tom agentúra AFP.

"Dovoľte mi, aby som to povedal čo najjasnejšie: z volieb neodstupujem. Porazím Donalda Trumpa," uviedol Biden. Trumpa vo svojom prejave zároveň nazval "najväčším klamárom a najväčšou hrozbou" pre demokraciu v USA.

V súvislosti so svojím nepresvedčivým výkonom v prvej predvolebnej debate s Trumpom, pre ktorý ho vyzvali už traja kongresmani za Demokratickú stranu, aby z volieb odstúpil, Biden priznal, že to nebol jeho "najlepší výkon", no dodal, že svoju kandidatúru nestiahne a bude opätovne zvolený za prezidenta.

Zároveň vyjadril vďaku za podporu viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej, ktorá medzičasom získala podporu ako jeho nástupkyňa pre prípad, že by z volieb odstúpil.

Biden počas návštevy Wisconsinu poskytne rozhovor pre televíziu ABC News, ktorý bude súčasťou podujatí, na ktorých chce budúci týždeň americkej verejnosti dokázať, že má stále dostatok síl na to, by sa vo voľbách 5. novembra postavil proti Trumpovi.