Bulharský parlament neschválil novú menšinovú vládu: Krajinu to zrejme priblížilo k ďalším predčasným voľbám

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Valentina Petrova)

SOFIA - Bulharský parlament neschválil v stredu vznik menšinovej vlády navrhnutej stredopravou stranou Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB). Krajinu to zrejme priblížilo k ďalším predčasným voľbám a v takom prípade by to boli už siedme od apríla 2021. Informuje o tom správa z agentúry AP.