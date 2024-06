Najmenej 30 osôb prišlo o život počas protivládnych protestov v Keni

(Zdroj: SITA/AP Photo/Brian Inganga)

"Kenské bezpečnostné zložky v utorok (25. júna) strieľali priamo do davu protestujúcich vrátane demonštrantov, ktorí z miesta utekali," uviedla HRW vo vyhlásení zverejnenom v noci na sobotu. Otsieno Namwaya z HRW takúto "streľbu priamo do davu bez opodstatnenia" označil za totálne neprijateľnú na základe kenského i medzinárodného práva. Kenské úrady podľa jeho slov musia svojím silám jasne oznámiť, že účastníkov nenásilných protestov by mali chrániť a beztrestnosť policajného násilia už nemôže byť ďalej tolerovaná.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Brian Inganga)

Protesty v Keni prepukli po tom, ako bol do parlamentu 18. júna predložený návrh zákona o financiách, píše HRW. Organizujú ich prevažne mladí ľudia vo veku 18 až 35 rokov a svoju nespokojnosť vyjadrujú predovšetkým v on-line priestore. V utorok kenskí zákonodarcovia návrh schválili a protesty sa vystupňovali, dodáva AFP. Dav ľudí vtrhol do priestorov parlamentu a vypukol požiar. Vláda prezidenta Williama Ruta návrh v stredu stiahla.

HRW medzinárodných partnerov Kene vyzvala, aby situáciu v tejto západoafrickej krajine naďalej sledovali. Kenské úrady žiada, aby urýchlene a transparentne vyšetrili neprimeraný postup bezpečnostných zložiek.