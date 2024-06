Taiwan zaznamenal ďalšiu bojovú hliadku Číny neďaleko ostrova

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Aaron Favila)

Komunistická Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, a preto neskrýva nesúhlas s novozvoleným prezidentom Laj Čching-teom, ktorého považuje za "separatistu". Po jeho nástupe do funkcie Peking zorganizoval vojenské cvičenia v bezprostrednej blízkosti Taiwanu. Minulý týždeň Čína vyhlásila, že zástancom taiwanskej nezávislosti môže hroziť trest smrti za údajné "rozdeľovanie krajiny a podnecovanie k odštiepeniu". Tým zároveň zvýšila napätie, ktoré odsúdil Laj Čching-te aj Spojené štáty. Taiwanské ministerstvo obrany informuje, že od stredy rána zaznamenalo 26 čínskych vojenských stíhačiek J-16 v blízkosti ostrova spolu s bojovými loďami. Hovorca pekinského Úradu pre záležitosti Taiwanu Ču Feng-lien na pravidelnom tlačovom brífingu ozrejmil, že vláda má právo chrániť územnú integritu krajiny, čím obhajoval minulotýždňové usmernenia trestov.

"Orgány činné v trestnom konaní a súdne orgány budú prenasledovať všetkých zástancov nezávislosti Taiwanu a prísne ich potrestajú v súlade so zákonom," ozrejmil hovorca. Čínske súdy nemajú súdnu právomoc na Taiwane, preto nie je jasné, ako by vyhlasovali rozsudky mimo svojich hraníc. Laj opakovane ponúkal možnosť rokovaní, no to Peking odmietol. Taiwanský prezident však popiera nároky Číny na územie a uviedol, že iba taiwanský ľud môže rozhodnúť o budúcnosti krajiny. Oficiálny názov Taiwanu je Čínska republika a považuje sa za jediného reprezentanta Číny. To isté tvrdí na pevnine komunistická Čínska ľudová republika (ČĽR). Postavenie ČĽR je posilnené jej medzinárodným uznaním v OSN a kreslom stáleho člena v BR OSN. Oba štátne útvary sa rozišli počas občianskej vojny, v ktorej v roku 1949 na pevnine zvíťazili komunisti. Porazený nacionalistický Kuomintang pod vedením generála Čankajšeka sa uchýlil na Taiwan.