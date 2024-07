Filipíny tvrdia, že sa dohodli s Čínou na deeskalácii napätia v Juhočínskom mori

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Aaron Favila)

Manila a Peking majú dlhú históriu námorných územných sporov na tejto ostro sledovanej vodnej trase, ale incident z júna bol najvážnejším z množstva stupňujúcich sa konfrontácií.m Príslušníci čínskej pobrežnej stráže s nožmi, palicami a sekerou 17. júna prepadli tri lode filipínskeho námorníctva počas zásobovacej misie pri atole Second Thomas Shoal. Jeden filipínsky vojak prišiel pri zrážke o prst. Manila tiež obvinila čínsku pobrežnú stráž z rabovania zbraní a poškodenia troch lodí, ako aj navigačných a komunikačných zariadení. Peking trvá na tom, že jeho pobrežná stráž sa správala "profesionálne a zdržanlivo", a z potýčky obvinil Manilu. Hŕstka filipínskych vojakov je umiestnená na hrdzavej vojnovej lodi, ktorá bola v roku 1999 zámerne odstavená v lokalite Second Thomas Shoal, aby tak Manila potvrdila svoje teritoriálne nároky na túto oblasť. Námestníčka filipínskeho ministra zahraničných vecí Theresa Lazarová a námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Čchen Siao-tung mali v utorok "úprimné a konštruktívne rokovanie", uviedlo filipínske ministerstvo zahraničných vecí.

"Obe strany diskutovali o svojich postojoch k Second Thomas Shoal a potvrdili svoj záväzok deeskalovať napätie bez toho, aby boli dotknuté ich pozície," uvádza sa vo vyhlásení o zmienenej oblasti na Spratlyho ostrovoch. "Vzhľadom na nedávne incidenty v Juhočínskom mori obe strany uznali, že je potrebné obnoviť dôveru a vytvoriť podmienky na produktívny dialóg a interakciu," uviedol filipínsky rezort diplomacie s tým, že stále "pretrvávajú určité rozdiely". Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more, pričom odmieta konkurenčné nároky niekoľkých štátov juhovýchodnej Ázie vrátane Filipín, ako aj medzinárodné rozhodnutie, podľa ktorého jej postoj nemá právny základ. Najnovšia konfrontácia vyvolala obavy, že spor by mohol zatiahnuť do napätej situácie aj Spojené štáty, ktoré majú s Manilou zmluvu o vzájomnej obrane. Filipínska vláda však uviedla, že zrážku zo 17. júna nepovažuje za "ozbrojený útok", na základe ktorého by Washington musel prísť Manile na pomoc. Obe strany podpísali dohodu o zlepšení filipínsko-čínskeho mechanizmu námornej komunikácie a dohodli sa, že budú pokračovať v rokovaniach medzi svojimi pobrežnými strážami. Čína a Filipíny začali konzultačné stretnutia v roku 2017 s cieľom podporiť mierové riešenie konfliktov v Juhočínskom mori.