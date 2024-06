Brutálny útok v safari parku! Tri vlky napadli ženu, jej stav je kritický

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

PARÍŽ - Tri vlky v nedeľu v safari parku neďaleko Paríža napadli 37-ročnú návštevníčku. Záchranári ženu previezli do neďalekej nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti. Informujeme na základe správy agentúry AFP a podľa britskej stanice BBC.

Ženu pohrýzli arktické vlky do krku, lýtka a do chrbta v safari parku Thoiry približne 40 kilometrov od hlavného mesta. Prokurátorka Maryvonne Caillibotteová uviedla, že jej stav je mimoriadne vážny. Žena si šla podľa všetkého zabehať po tom, čo strávila noc so svojou rodinou na chate v safari parku. Chaty vo vlčej zóne návštevníkom poskytujú "jedinečný zážitok s arktickými vlkmi, ktoré môžete pozorovať priamo z obývačky," uvádza reklama Thoiry.

Nie je jasné, či urobila chybu ženu alebo chýbalo označenie

"Žena sa nachádzala v safari zóne, ktorá je vyhradená pre autá. Tam ju napadli tri vlky," ozrejmila Caillibotteová. Podľa jej slov ale nie je bezprostredne jasné, či urobila chybu žena alebo chýbalo na trase označenie. "Prví záchranári sa na miesto dostali veľmi rýchlo, vlky odviedli a následne sa vrátili," vysvetlila prokurátorka. Podľa zdroja agentúry AFP musela žena obísť bezpečnostný systém, prejsť cez priekopu a elektrický plot, ktorý mal udržať zvieratá vo vnútri. Polícia prípad vyšetruje.

Safari park Thoiry bol založený v roku 1968 Paulom de la Panouseom, majiteľom miestneho zámku, ktorý patrí jeho rodine už od 16. storočia. Pre regionálne noviny L'Independant v apríli spomenul, ako na začiatku doviezol do parku 120 zvierat na lodi z Kene. V súčasnosti sa tu nachádza okolo 800 zvierat, ktoré majú zabezpečený voľný pohyb a návštevníci ich sledujú z bezpečia auta. De la Panouse zoologickú záhradu predal skupine investorov v roku 2018.