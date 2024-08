Desivý incident: Dievčatko napadol pri prechádzke vlk, ide už o tretí útok v priebehu mesiaca, úrady začnú konať!

(Zdroj: Getty Images)

Dievča sprevádzala stará mama a otec. Podľa polície ju malo zviera zraziť k zemi. „Našťastie utrpela len pár škrabancov,“ povedal zástupca prírodnej rezervácie, ktorý uviedol, že zrejme išlo opäť o útok vlka. Ide tak už o tretí útok v priebehu jedného mesiaca, informuje holanský portál ad.nl.

Všetky tri incidenty sa stali v lese medzi Austerlitz a Zeist v Holandsku. Pred dvomi týždňami takto pohrýzol dievča na priľahlej vidieckej usadlosti. Aj tento útok našťastie skončil bez vážnejších zranení. Podľa správy prírodnej rezervácie tam údajne žije svorka vlkov, ktorá má potomkov a z ochrany svojho územia reaguje prehnane.

Podľa dostupných informácií už prírodná rezervácia podnikla prvé kroky a problémového vlka plánuje odchytiť. Po aplikácii sedatíva a sledovacieho zariadenia by sa zviera malo stať plachejšie a malo by sa strániť ľudí. V prípade ak by tento postup nepomohol, plánujú použiť paintballovú pišťoľ. Aj tá sa im v minulosti osvedčila ako spôsob, ktorý zviera neusmrtí ale vystraší ho.