Izraelské tajné služby odpočúvali úradníkov Medzinárodného trestného súdu

LONDÝN - Izraelské tajné služby v predchádzajúcich takmer desiatich rokoch odpočúvali a hackovali komunikáciu úradníkov Medzinárodného trestného súdu (ICC), vrátane jeho bývalej hlavnej prokurátorky, v snahe zabrániť vyšetrovaniu možných izraelských vojnových zločinov na palestínskych územiach. Tvrdí to britský denník The Guardian s odvolaním sa na investigatívne vyšetrovanie, ktoré viedol spolu s izraelským serverom Local Call a izraelsko-palestínskym serverom +972Magazine. Hovorca izraelského premiéra vyhlásil, že tvrdenia je plné "nepravdivých a nepodložených obvinení", ktoré majú "ublížiť štátu Izrael". Hovorca izraelskej armády odmietol, že by vojenská rozviedka sledovala úradníkov ICC.

Hovorca ICC na otázku denníka The Guardian uviedol, že ICC vie o "proaktívnom zbere spravodajských informácií, ktoré vykonávalo viacero národných agentúr nepriateľských voči tomuto súdu". ICC podľa hovorcu zaviedol opatrenia proti týmto aktivitám, takže žiadny z nedávnych monitorovacích útokov národných spravodajských služieb neprenikol ku kľúčovým dôkazom súdu, ktoré zostali v bezpečí.

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Novinári britského denníka a dvoch izraelských serverov zakladajú svoje tvrdenia strán odposluchov a hackovania úradníkov ICC na rozhovoroch, ktoré viedli s viac ako dvoma desiatkami súčasných a bývalých úradníkov izraelských tajných služieb a izraelskej vlády, s úradníkmi ICC, s diplomatmi či s právnikmi. Na sledovaní sa podľa týchto zdrojov podieľala izraelská kontrarozviedka Šin Bet, vojenská spravodajská služba Aman či elitná armádna spravodajská jednotka 8200. Takto získané informácie potom dostávalo okrem iného izraelské ministerstvo spravodlivosti či zahraničia.

Sledovanie pokračovalo podľa The Guardian aj v posledných mesiacoch, keď sa vďaka nemu izraelský premiér Benjamin Netanjahu dozvedel o zámere hlavného prokurátora ICC Karima Khana žiadať od senátu haagskeho súdu zatykače na Netanjahua a izraelského ministra obrany Joava Galanta. Tomu sa v predchádzajúcich týždňoch snažili podľa médií zabrániť aj Spojené štáty. Khan žiadosť o zatykače tento mesiac podal a okrem Netanjahua a Galanta, ktoré viní okrem iného z používania vyhladovania ako vojnového nástroja v Gaze či z odopierania humanitárnej pomoci, žiada zatykače aj na troch lídrov palestínskeho hnutia Hamas. Obvinenia súvisia s vojnou, ktorú Izrael vedie v Gaze v odvete za októbrový teroristický útok Hamasu na Izrael.

Khan, keď minulý týždeň oznamoval žiadosť o vydanie zatykačov, povedal, že "musí okamžite skončiť všetky pokusy brániť, zastrašovať alebo nepatrične ovplyvňovať" úradníkov ICC. Neuviedol ale, kto sa podľa neho do práce ICC snažil zasahovať, ani ako to robil.

Kauza stiaha do roku 2015

Kauza, o ktorej dnes informoval The Guardian, siaha do roku 2015, keď začal ICC predbežne vyšetrovať možné vojnové zločiny Izraelčanov i Palestínčanov v Pásme Gazy a na Izraelom okupovanom Západnom brehu. Hlavnou prokurátorkou ICC bola vtedy Fatou Bensoudaová, ktorá už v roku 2019 uviedla, že z predbežného vyšetrovania podľa nej vyplýva, že na Západnom brehu a v Pásme Gazy boli páchané vojnové zločiny. Netanjahu na to vtedy reagoval obvinením ICC z antisemitizmu. Vyšetrovanie potom ICC začal v roku 2021.

ICC je nezávislý orgán, ktorý nie je súčasťou OSN. Jeho úlohou je súdiť páchateľov zločinov proti ľudskosti, genocíd a vojnových zločinov vo svete. Palestínska autonómia so sídlom v Ramalláhu na Západnom brehu sa k ICC pripojila v roku 2015, Izrael ale tento súd neuznáva a tvrdí, že jeho právomoc sa na palestínske územia nevzťahuje. Senát sudcov ICC však vo februári 2021 rozhodol, že ICC vojnové zločiny spáchané na palestínskych územiach súdiť môže. Jurisdikciu ICC neuznávajú napríklad ani USA, Čína či Rusko.

Podľa denníka The Guardian na Bensúdaovú pred tým, ako začala vyšetrovanie možných vojnových zločinov na palestínskych územiach, robil nátlak na viacerých tajných stretnutiach aj vtedajší šéf izraelskej tajnej služby Mossad Jossi Kohen. Ten bol jedným z najbližších spolupracovníkov premiéra Netanjahua a Bensoudaovej údajne aj vyhrážal, napísal The Guardian. Štyri zdroje britskému denníku povedali, že Bensoudaová o Kohenových pokusoch ovplyvniť jej rozhodovanie informovala skupinku vysokých úradníkov ICC. Mossad získal aj tajné nahrávky hovorov jej manžela, aby mal materiál pre jej diskreditáciu. The Guardian v utorok napísal, že Kohen na žiadosť o komentár nereagoval a Bensúdaová sa k tomu odmietla vyjadriť.

Podľa piatich zdrojov denníka The Guardian izraelská tajná služba odpočúvala okrem iného telefónne hovory Bensúdaovej a jej úradníkov s Palestínčanmi. Izrael totiž podľa britského denníka neumožnil úradníkom ICC vstup do Pásma Gazy ani na Západný breh, takže informácie museli získavať telefonicky.