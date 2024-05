Na súde s Trumpom skončili záverečné reči: Následne bude rokovať porota

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Peterson)

NEW YORK - Na súde v New Yorku skončili po mnohých hodinách záverečné reči v procese s americkým exprezidentom Donaldom Trumpom, ktorý čelí obžalobe z falšovania finančných dokumentov v súvislosti s platbou za mlčanie pornoherečke Stephanie Cliffordovej. Teraz budú podľa agentúry AP nasledovať pokyny súdu porote, ktorá sa potom odoberie na pojednávania za zatvorenými dverami. Sudca dá porotcom inštrukcie podľa stanice CNN po nočnej pauze dnes o 10.00 h newyorského času (16.00 h SELČ).

"Tento prípad je vo svojej podstate o sprisahaní a zastieraní," povedal v záverečnej reči žalobca Joshua Steinglass podľa AP. Agentúra Reuters si všíma prokurátorove vyhlásenia o tom, že Trump sa pred voľbami v roku 2016 pokúsil platbou za mlčanie "oklamať amerického voliča". "Nikdy sa nedozvieme, či táto snaha o oklamanie amerického voliča ovplyvnila voľby, ale to nemusíme dokazovať," povedal Steinglass, podľa ktorého platba pornoherečke bola súčasťou snahy zabrániť zverejneniu informácií, ktoré by mohli poškodiť Trumpovu prvú kandidatúru do Bieleho domu. Prokurátorova reč trvala takmer päť hodín, podotkla stanica CNN.

Trumpov advokát Todd Blanche pred tým vo svojej reči vyhlásil, že Trump je nevinný a žiadneho trestného činu sa nedopustil. Vyzval porotcov, aby pri rozhodovaní odložili svoje osobné názory na exprezidenta. "Ak sa zameriate na dôkazy je to veľmi, veľmi ľahký a rýchly verdikt nevinný," zopakoval počas svojej reči k porotcom. Rovnako im povedal, aby neverili výpovediam Cliffordovej ani právnika Michaela Cohena, ktorý figuruje v prípade. Blanche hovoril k porote približne tri hodiny.

Šéf Bieleho domu z rokov 2017 až 2021 čelí obžalobe, že sfalšoval tri desiatky finančných dokumentov s cieľom zakryť platbu pornoherečke Cliffordovej, známej pod pseudonymom Stormy Daniels, tesne pred voľbami v roku 2016. Cliffordová tvrdí, že mala s Trumpom sex v roku 2006, asi rok a pol po svadbe newyorského podnikateľa s Melaniou Knavsovou. V októbri 2016 vtedajší Trumpov právnik Michael Cohen zaplatil Cliffordovej 130-tisíc dolárov, aby sa jej príbeh nedostal na verejnosť v čase vrcholiacej Trumpovej prezidentskej predvolebnej kampane. Podľa prokurátorov Trump sfalšoval desiatky finančných záznamov, keď po zvolení svojmu právnikovi danú sumu vracal, pričom platby boli vykázané ako "právne výdavky", aby bola zatajená skutočná povaha transakcií.

Trump všetky obvinenia odmieta, tvrdí, že s Cliffordovou sex nemal a vyhlásil, že je nevinný vo všetkých 34 bodoch obžaloby z falšovania obchodných záznamov, za čo by mu v prípade uznania vinným podľa AP hrozili až štyri roky za mrežami. Podľa Reuters je však takýto trest nepravdepodobný v prípade, že je odsúdený doteraz netrestaný.

Záverečné reči boli poslednou šancou obžaloby i obhajoby presvedčiť dvanásťčlennú porotu o svojich argumentoch. Tá následne dostane inštrukcie od sudcu a odoberie sa na pojednávania za zatvorenými dverami, ktoré by podľa odhadov médií mohli trvať niekoľko hodín, ale tiež až niekoľko týždňov. Akýkoľvek jej záver pritom musí byť jednomyseľný.

Porotcovia neboli unavení

Trump bol v súdnej sieni počas záverečných rečí prítomný. "Nudné! "napísal na svoju sociálnu sieť počas jednej z páuz pri argumentoch žalobcu sedemdesiatsedemročný exprezident podľa CNN. Tá tiež poznamenala, že porotcovia sa nezdali byť - napriek dlhým záverečným argumentom - unavení. Podobný poznatok zdieľala stanica BBC. "Na rozdiel od niektorých reportérov a verejnosti sa zdá, že im dlhé hodiny neprekážajú. Vyzerajú pozorne, zatiaľ čo sledujú, ako Joshua Steinglass ukazuje dôkazy na obrazovke a sumarizuje mnoho dôkazov, ktoré už počuli," uviedla na svojom webe v jednu chvíľu.

Sudca Juan Merchan ešte pred vystúpením Steinglassa poučil porotu o predchádzajúcom vystúpení právnika obhajoby Blanche a dal porotcom pokyn, aby v potaz nebrali jeho slová o hrozbe uväznenia niekdajšieho amerického prezidenta.

Prvý trestný proces s exprezidentom v dejinách Spojených štátov trvá už týždne. Stanica CNN ho označila za bezprecedentný a tiež za kľúčový moment nadchádzajúcich prezidentských volieb. Spojené štáty čaká v novembri volebná klání, v ktorom sa podľa predpokladov opäť stretne Trump so súčasným prezidentom Joom Bidenom. Prípadné usvedčenie republikánskemu exprezidentovi nezabráni v snahe bojovať znovu o Biely dom, ani od eventuálneho nástupu do funkcie, podotkla agentúra Reuters.