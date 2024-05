Grécka polícia objavila stovky kilogramov kokaínu: Neuveríte, medzi čím boli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ATÉNY - Grécka polícia dnes objavila náklad 109 kilogramov kokaínu, ktorý pašeráci ukryli do zásielky mrazených olihní putujúcich z Peru do Európy. Policajti zadržali kontraband mieriaci do Chorvátska minulý týždeň v prístave Pireus, informovala dnes agentúra Reuters. Už v predchádzajúcich dňoch na tej istej lodi našli grécki policajti 210 kilogramov drogy.