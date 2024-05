Kriminalisti navrhli obžalovať 14 osôb: Má ísť o prevedenie najmenej 2-tisíc migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Českí kriminalisti navrhli obžalovať 14 osôb za prevedenie najmenej 2000 nelegálnych migrantov prevažne z Turecka do ČR alebo cez ČR do ďalších krajín EÚ. Gang tým podľa polície získal najmenej dva milióny eur. V utorok to uviedol hovorca Národnej centrály proti organizovanému zločinu služby kriminálnej polície a vyšetrovania (NCOZ) Jaroslav Ibehej, informuje spravodajkyňa v Prahe.