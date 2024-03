Šialený plán Putina: Vraj chce zverejniť pikantné videá svetových političiek! TAKTO ich mal získať

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Šéf Kremľa Vladimir Putin chce podľa expertky tajných služieb údajne vypúšťať do sveta čím ďalej tým viac pikantného obsahu, v ktorom hlavnú rolu hrajú západné političky. Má to však háčik - žiadne video ani fotka nemusia byť reálne. Ruskému prezidentovi stačí šikovne využiť moderné technológie.

Vladimir Putin vedie vojnu proti Ukrajine už viac ako dva roky. V tomto období bol Západ nielen opakovane ohrozovaný, ale prebiehali aj pokusy ovplyvňovať formovanie názorov a spravodajskú situáciu najmä na sociálnych sieťach cielenými dezinformáciami. Teraz Kremeľ údajne plánuje šíriť kompromitujúce videá a zábery západných politikov s viac ako pikantnýcm obsahom.

Kremeľ plánuje falošné pornofilmy političiek

Ako uviedol britský denník The Sun, podľa expertky ruský prezident plánuje distribuovať falošné pornofilmy popredných západných političiek ako súčasť high-tech opatrenia. Cieľom je zničiť im reputáciu a podkopať demokratický systém. Deepfake videá sú chápané ako realisticky vyzerajúci mediálny obsah, ktorý bol upravený, vytvorený alebo sfalšovaný pomocou umelej inteligencie. Niekedy je veľmi ťažké ho odlíšiť od reálneho obsahu.

Kremeľ už úspešne použil špinavý obsah generovaný AI proti ženským političkám na Ukrajine, píše The Sun. „Keby som bola Ruskom, pokúsila by som sa použiť falošné porno na podkopanie demokracií... na narušenie rovnováhy síl,“ povedala Nina Jankowiczová, bývalá riaditeľka pracovnej skupiny pre dezinformácie Ministerstva vnútornej bezpečnosti USA. "Zameranie na ženy je ideálny spôsob, ako to urobiť."

Svitlana Zališčuková

Ukrajinská politička obnažená na falošných obrázkoch AI

Pred niekoľkými rokmi sa napríklad bývalá ukrajinská poslankyňa Svitlana Zališčuková stala obeťou falošného príspevku na Twitteri, v ktorom sľubovala, že ak Ukrajina prehrá bitku proti Rusku, bude chodiť nahá po uliciach. Príspevok obsahoval obrázky političky vygenerované AI. "Rusko používa tieto prostriedky veľmi strategickým spôsobom. Trhajú štruktúry, na slabých miestach spoločnosti, na tendenciách nepriateľských k ženám," pokračovala Jankowiczová.