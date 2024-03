Obrovská rana pre Putina: Pri ukrajinskom nálete mal zomrieť vysokopostavený plukovník

Michail Teplinskij mal zomrieť pri ukrajinskom útoku. (Zdroj: profimedia.sk)

Vysoký ruský vojenský dôstojník poverený velením výsadkových jednotiek Vladimira Putina bol zabitý pri nálete na tanker na rieke Dneper, informovali ukrajinské ozbrojené sily. Z Kremľa zatiaľ žiadne potvrdenie neprišlo.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 747 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Mykola Oleschuk, veliteľ vzdušných síl ukrajinských ozbrojených síl, zdieľal zábery z útoku na tanker s názvom „Mechanic Pogodin“ prostredníctvom svojho kanála na telegrame. Informácie v súčasnosti nie je možné nezávisle overiť. "Rád by som poďakoval pilotom za úspešnú bojovú misiu proti nepriateľskému kontrolnému bodu!" stručne komentoval na telegramovom účte.

"Mechanický Pogodin" IMO č. 9598397 patřil… pic.twitter.com/BUnIpeZIdK — bety kovac (@betyna71) March 12, 2024

Ukrajinský spravodajský web "Oboz UA" s odvolaním sa na spravodajské informácie uvádza, že medzi zabitými bol aj generálplukovník Mychail Teplinskij, veliteľ výsadkových jednotiek Ruskej federácie. Ako uviedla ruská štátna tlačová agentúra Tass, 55-ročný Teplinskij len v októbri nahradil generálplukovníka Olega Makareviča na poste veliteľa práporov Dneper.

Predpokladá sa, že pri nálete bola použitá buď upravená presne navádzaná bomba Joint Direct Attack Munition (JDAM) dodaná USA alebo francúzska súprava navádzanej bomby Armement Air-Sol Modulaire (AASM).