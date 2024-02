MIMORIADNY ONLINE Kanada už čoskoro pošle Ukrajine vyše 800 dronov na obranu pred Ruskom

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 726

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 726 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

7:18 Ukrajina zostrelila 23 z 23 ruských bezpilotných lietadiel vypustených cez noc. Ruské sily odpálili v noci aj dve riadené protilietadlové strely S-300/S-400 a raketu Kh-31. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

7:06 Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ po smrti ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vyzval v utorok v Tokiu Európsku úniu a Japonsko na uvalenie nových ekonomických sankcií proti Rusku. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.

6:28 Desiatky ľudí, ostro sledovaných policajtmi, aj v pondelok prinášali kvety k dvom pamätníkom obetiam politických represií v Moskve, aby si uctili pamiatku Alexeja Navaľného, informovala agentúra AFP. Na rozdiel od predchádzajúcich dní policajti voči nim nezasiahli, doplnila AFP.

Francúzsky veľvyslanec v Rusku Pierre Lévy kladie kvety, aby vzdal poslednú úctu Alexejovi Navaľnému. (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

6:27 Ruská opozičná politická strana Občianska iniciatíva (GRANI) požiadala moskovskú radnicu o povolenie na konanie pochodu na pamiatku opozičných politikov Alexaja Navaľného, ktorý minulý piatok zomrel vo väzení, a Borisa Nemcova, ktorý bol zavraždený 27. februára 2015 pri hradbách Kremľa v centre Moskvy.

6:26 Paríž si po smrti Alexeja Navaľného v ruskom trestaneckom tábore za polárnym kruhom predvolal ruského veľvyslanca vo Francúzsku, oznámil v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné počas návštevy Argentíny. Rovnaký krok oznámilo aj Nórsko. Informuje o tom správa z tlačovej agentúry AFP.

6:25 Ruského pilota vrtuľníka, ktorý pred šiestimi mesiacmi dezertoval na Ukrajinu, našli mŕtveho v Španielsku. Hovorca ukrajinskej vojenskej tajnej služby (HUR) Andrij Jusov to povedal v pondelok pre verejnoprávnu stanicu. Informuje o tom správa z tlačovej agentúry DPA.

6:24 Holandsko 14. februára oznámilo, že sa zúčastní na koalícii vedenej Lotyšskom s cieľom poskytnúť Ukrajine pokročilú technológiu vojenských dronov. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

Kanada poskytne Ukrajine drony

Ministerstvo národnej obrany v oznámení uviedlo, že drony sa stali pre Ukrajinu v boji proti inváznym ruským vojakom životne dôležitou spôsobilosťou. Ministerstvo dodalo, že drony sú dôležité pre prieskum a zhromažďovanie spravodajských informácií a môžu sa tiež využívať na presun zásob vrátane munície.

Budú stáť vyše 95 miliónov kanadských dolárov (70 miliónov USD) a sú súčasťou predtým oznámenej vojenskej pomoci Kanady Ukrajine za 500 miliónov kanadských dolárov (370 miliónov USD). Mnohoúčelové bezpilotné systémy SkyRanger R70 vyrába spoločnosť Teledyne v meste Waterloo v kanadskej provincii Ontario.

Oznámenie prišlo niekoľko dní pred druhým výročím ruskej invázie na Ukrajinu. Kanada predtým venovala Ukrajine 100 kamier pre drony s vysokou rozlišovacou schopnosťou a za posledné dva roky sa zaviazala, že Ukrajine dodá vojenskú pomoc za 2,4 miliardy kanadských dolárov (1,8 miliardy USD).

Veľká Británia skončila vízový program pre Ukrajincov

Británia ukončila vízový program, ktorý dovoľoval dlhodobo pobývať v krajine rodinným príslušníkom ukrajinských utečencov. Podľa stanice BBC o tom dnes informovalo ministerstvo vnútra. Britská opozícia vopred neohlásený krok konzervatívnej vlády kritizuje ako nepriateľský k Ukrajincom čeliacim už dva roky ruskej invázii.

Británia po začiatku vojny umožnila Ukrajincom v krajine zdržiavať sa, pracovať a poberať dávky až tri roky, ak nájdu hostiteľa, ktorým môže byť súkromná osoba či akákoľvek organizácia. Na základe druhého programu za nimi mohli prísť aj ich rodinní príslušníci. Podľa britských štatistík oboch možností doteraz spolu využilo na 200-tisíc ľudí.

Londýn zrušil druhý program

Londýn však oznámil zrušenie druhého z programov. Námestník ministra vnútra Tom Pursglove to zdôvodnil snahou o dlhodobú "udržateľnosť" ústretového prístupu k Ukrajincom. Kým hostiteľský program podľa neho zaručuje Ukrajincom, že budú mať kde bývať, program pre príbuzných nie. Vznikol ako "okamžitá reakcia na ruskú inváziu" a dnes bol ukončený príjem nových žiadostí, uviedol Pursglove.

Oznámil tiež, že nové žiadosti o víza v rámci pokračujúceho programu s hostiteľmi umožnia Ukrajincom zostať v krajine namiesto troch rokov iba rok a pol. Krok konzervatívnej vlády vyvolal kritiku medzi opozičnými politikmi. Podľa tieňového labouristického ministra pre imigráciu Stephena Kinnocka "obmedzovanie rodinných práv" v čase pokračujúcej invázie "vysiela Ukrajincom zlý signál o našej ochote stáť pri nich".

Hovorkyňa Škótskej národnej strany pre otázky vnútornej politiky zdôraznila fakt, že ministerstvo zrušenie programu ohlásilo až po tom, ako skončil. "Ministerstvo vnútra skôr prisľúbilo stáť bok po boku s Ukrajinou. Ale teraz, keď sa blíži druhé výročie Putinovej nelegálnej vojny, sa pokúša prijať toto opatrenie nepozorovane," uviedla hovorkyňa Alison Thewlissová.