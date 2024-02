Krutá rana pre Dariu Navaľnú: Len pred časom si sľúbila, že za otca NEPRESTANE BOJOVAŤ!

Dasha Navaľná (23) s otcom Alexejom, ktorý ju navštívil v USA, kde študuje. (Zdroj: Instagram/dasha_navalnaya)

archívne video

Europoslanec Vladimír Bilčík v Európskom parlamente po rozprave o zatykači na Vladmira Putina a deportáciách ukrajinských detí do Ruska (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Daria, tiež známa ako Dasha, sa narodila manželom Ludmile a Alexejovi Navaľným v roku 2001. Dnes má už 23. V roku 2019 začala študovať psychológiu na Stanforde v Kalifornii. Ako píše The Sun, o dva roky neskôr prevzala v mene svojho otca na pôde Európskeho parlamentu Sacharovovu cenu. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom zaslúžili o boj za ľudské práva.

V otcových šľapajách

Dcéra Alexeja Navaľného sa stala influencerkou na sociálnych sieťach a rozhodla sa ísť v otcových šľapajách ako aktivistka. Poskytla mnoho rozhovor na tému ľudské práva v Rusku. Dokonca sa dostala aj na web The New York Times. Pravidelne spomínala svojho otca a jeho kampane proti ruskému režimu. Minulý rok poskytla rozhovor pre CNN, kde sa pred moderátorkou zaprisahala, že za otca nikdy neprestane bojovať. "Budem bojovať dovtedy, kým Putin neukončí vojnu a neprepustí môjho otca a ďalších politických väzňov," povedala.

O niekoľko mesiacov po týchto slovách prišiel pre rodinu Navaľných a širokú ruskú verejnosť obrovský šok. Otec, manžel, syn a vodca opozície v jednej osobe, Alexej Navaľnyj, zahynul vo väzení za polárnym kruhom. Prvé správy hovorili o tom, že sa vyčerpal počas prechádzky. Tvrdý odporca prezidenta Vladimira Putina bol v auguste 2023 odsúdený na 19 rokov za mrežami, ku ktorým mu neskôr pripočítali ďalších 11. Obžalovali ho napríklad aj zo vzniku, organizácie a financovania extrémistickej skupiny aktivistov.

Schovávačka s bratom

Daria okrem iného poskytla informácie aj zo svojho detstva. V tom čase ju pre otcove aktivity sledovala ruská vláda. S bratom Zakharom (15) museli byť vynaliezaví. "Poobzerali sme sa po vlaku a potom sme sa začali rozprávať s chlapíkom, ktorý mal najhoršie maskáče, čiernu šiltovku a čudnú tašku s popruhmi na boku. Vedeli sme, že je to agent a sleduje nás. Vždy sme sa pred takýmito ľuďmi snažili ukryť," spomína Daria na radostné chvíle z detstva.

Takmer stále za mrežami

V rozhovore pre Spiegel v roku 2021 Daria prezradila, že až do veku 10 rokov bolo jej detstvo takpovediac normálne. Až potom, čo jej otca v roku 2011 vzali do väzby, nabrali veci rýchly spád. Alexeja zatkli 5. decembra 2011 a odsúdili ho na 15 dní väzenia "za vzdorovanie vládnemu úradníkovi". Neskôr v roku 2013 kandidoval na starostu Moskvy a v roku 2018 chcel ísť aj do súboja s Putinom o prezidentské kreslo, ale ruská ústredná volebná komisia mu to zakázala.

Daria sa snažila vysvetliť rôzne pochybné zatknutia svojho otca: "Hovorila som o tom s rodičmi. Povedali mi, že polícia nás nemá v láske, otec ale robí správnu vec. Vždy som bola na neho hrdá, aj keď som sa bála, že nás odstránia. Pre svoju krajinu chcel vždy len to najlepšie," dodala.

Otec jej bol vždy vzorom. Keď bola staršia, dokonca sa začala aj pohybovať ako on. "Mama ma za to napomínala. Hovorila, aby som bola viac ženská," žartovala študentka zo Standfordu. Keď sa dopočula o otcovej smrti, odmietla sa k tomu bezprostredne vyjadriť.