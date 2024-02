Súd Trumpovi udelil pokutu vyše 350 miliónov a zákaz podnikať v New Yorku

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)

NEW YORK - Súd v New Yorku v piatok nariadil bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaplatiť pokutu viac než 350 miliónov dolárov po tom, ako ho uznal za vinného z podvodu s nehnuteľnosťami. Okrem toho mu na tri roky zakázal podnikateľskú činnosť v štáte New York. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.