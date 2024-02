Investície do nehnuteľností na Slovensku aj v tom roku mierne poklesnú

Ceny nehnuteľností klesajú (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Investície do nehnuteľností na Slovensku aj v tomto roku zrejme mierne poklesnú. Ich celkový objem na tento rok odhadli odborníci z globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE na 400 - 600 miliónov eur. Výnosy by mali ostať stabilné, no porastie nájomné. Vyplýva to z analýzy CBRE.

"Očakávame, že výnosy ostanú stabilné, pričom investície budú pritekať práve od investorov z krajín V4. Predpokladáme však aj to, že v roku 2024 budeme opäť svedkami nárastu výšky nájomného, a to práve z dôvodu indexácie," priblížil odhady vývoja trhu obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka. V minulom roku objem investícií do nehnuteľností na Slovensku dosiahol úroveň 664 miliónov eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 41 %. Vlaňajší rok prial výstavbe kancelárskych nehnuteľností.

Sektor industriálnych a logistických nehnuteľností zaznamenal rekordný rok

Na bratislavský trh sa v rámci piatich projektov dostalo takmer 115.000 m2 novej kancelárskej plochy, väčšinou veľkometrážne kancelárske budovy. Narástla však miera neobsadenosti, ktorá sa ku koncu roka 2023 vyšplhala na 14,20 %. "Čo sa týka kancelárskych nehnuteľností, spoločnosť CBRE v roku 2024 očakáva mierny pokles v rámci miery neobsadenosti, najmä z dôvodu nízkeho objemu predpokladaných dokončení projektov," odhadli odborníci z CBRE s tým, že úroveň prenájmov by mala ostať stabilná, no stúpne nájomné. Sektor industriálnych a logistických nehnuteľností podľa údajov CBRE vlani zaznamenal rekordný rok z hľadiska prenájmu aj miery neobsadenosti. V rámci logistiky sa podarilo prenajať 818.000 m2 plochy.

V tomto roku odborníci z CBRE predpokladajú v tomto segmente mierny pokles v rámci novoprenajatej plochy. "Výška nájomného bude pravdepodobne aj naďalej rásť, avšak oveľa pomalšie. Viac dominantný by mal byť výrobný sektor, na strednom a východnom Slovensku budeme svedkami vyššieho množstva nových prenájmov," odhadli. Dariť by sa v tomto roku mohlo maloobchodným nehnuteľnostiam. "V kombinácií klesajúcej inflácie a rastu reálnych miezd CBRE predikuje väčší spotrebiteľský dopyt, čo bude mať pozitívny vplyv na obraty maloobchodných prevádzok," uviedla spoločnosť CBRE. Rásť by podľa odhadov mala aj popularita internetového predaja, hoci menej, ako sa v minulosti predpokladalo.