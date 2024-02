Maďarsko bude mať nového prezidenta v marci, vyhlásil predseda frakcie Fidesz

Maďarská prezidentka Katalin Nováková odstupuje z funkcie (Zdroj: TASR/AP/Andrew Medichini)

BUDAPEŠŤ - Maďarsko bude mať nového prezidenta v marci. Vyhlásil to v nedeľu vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kovács v súvislosti s abdikáciou prezidentky Katalin Novákovej. Informuje o tom spravodajca v Budapešti.

Ak Nováková v nedeľu podpíše demisiu, bude o nej parlament musieť do 15 dní hlasovať. To znamená, že poslanci budú môcť prijať rozhodnutie v prvý deň jarnej schôdze, ktorá bude 26. februára. Potom bude potrebné do 30 dní zvoliť novú hlavu štátu, spresnil Kovács.

Ak podľa predsedu frakcie Fideszu parlament demisiu prijme, o čom politik vládnej strany nemá vážnejšie pochybnosti, potom musí byť nová hlava štátu zvolená do tridsiatich dní. "To znamená, že Maďarsko bude mať v marci novú hlavu štátu," podčiarkol Kocsis.

Nováková v sobotu podvečer vo verejnoprávnej televízii M1 oznámila, že odstupuje z funkcie hlavy štátu. Urobila tak v súvislosti s kauzou udelenia amnestie mužovi odsúdenému za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove.

Maďarská opozícia chce priamu voľbu prezidenta i rušiť benefity Novákovej

Po sobotňajšom odstúpení Katalin Novákovej z postu prezidentky Maďarska pre amnestiu týkajúcu sa pedofilnej kauzy reagovali v nedeľu viaceré opozičné subjekty. Tie podľa servera infostart.hu požadujú priamu voľbu hlavy štátu namiesto parlamentnej voľby, ale objavili sa aj iniciatívy na zrušenie doživotných benefitov Novákovej, informuje spravodajca v Budapešti.

Spolupredsedníčka strany Dialóg (Párbeszéd) Tímea Szabóová navrhla, aby po odstúpení Novákovej odobrali benefity vo forme mzdy 4,5 milióna forintov, luxusného vozidla s vodičom, služobného bytu aj sekretariátu, na ktoré má v zmysle zákona bývalá hlava štátu doživotne nárok.

Maďarská socialistická strana (MSZP) ešte v sobotu avizovala, že iniciuje novelu ústavy s cieľom presadiť priamu voľbu prezidenta republiky. Socialisti pripomenuli, že takýto krok iniciovali už aj v roku 1989. S rovnakým zámerom spúšťa Demokratická koalícia (DK) petíciu za priamu voľbu hlavy štátu, oznámila podpredsedníčka a poslankyňa Európskeho parlamentu za DK Klára Dobrevová.