Turecko je kľúčovým hráčom z hľadiska bezpečnosti Maďarska a Európskej únie, vyhlásil maďarský minister Szijjártó

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

BUDAPEŠŤ - Turecko je dnes kľúčovým hráčom z hľadiska bezpečnosti Maďarska a Európskej únie, bez ktorého by nebolo možné čeliť aktuálnym výzvam. Vo štvrtok to vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v Ankare po schôdzke so šéfom tureckej diplomacie Hakanom Fidanom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.