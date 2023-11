Obrovská tragédia: Česi prišli o hokejový talent, Randis (†21) vypadol z balkóna s mladou Slovenkou (23)! Tá prežila

Z poľského hotela Baltyk vypadol mladý český hokejový brankár. Michal Randis (†21) zahynul v nemocnici na následky zranení (Zdroj: Facebook/HC Slovan Moravská Třebová/Bałtyk Sanatorium Uzdrowiskowe)

Českú a Slovenskú republiku postihla v jednom okamihu náhla tragédia. Dňa 31. októbra vyhasli v poľskom meste Kolobrzeg na pobreží Baltského mora dva životy. Informuje o tom Blesk. Česko prišlo o športový talent, mladého hokejového brankára Michala Randisa (21) z Moravskej Třebovej, ktorý vypadol z balkóna. Spolu s ním mala spadnúť na tvrdý betón aj o dva roky staršia Slovenka.

Tragédia sa odohrala na treťom poschodí hotela Baltyk. Túto smutnú správu potvrdil aj Michalov klub HC Slovan Moravská Třebová. Brankár po páde utrpel ťažké zranenia. Po prevoze o nemocnice bol ešte pri vedomí, ale napokon sa ho nepodarilo zachrániť. "Bývalý moravskotřebovský brankár Michal Randis, ktorý celú svoju mládežnícku hokejovú kariéru strávil v drese Moravskej Třebovej, tragicky zomrel. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť," napísalo vedenie tímu. Randis celú svoju mládežnícku kariéru strávil v jednom klube. Dokonca si pripísal aj deväť štartov za reprezentáciu do 20 rokov, informuje extra.cz.

Finančná pomoc

Okrem veľkého žiaľu, ktorý postihol rodinu hokejistu, tu bol aj finančný problém s prevezením tela do Českej republiky. Martinov hokejový klub preto zverejnil na webe číslo transparentného účtu. Podľa najnovšieho príspevku sa rodine podarilo vyzbierať od darcov potrebné financie. "V mene Michalovej rodiny sme žiadali o finančnú podporu na náklady späté s repatriáciou zosnulého a pohrebom. Potrebná čiastka bola vybraná, za čo všetkým prispievateľom patrí veľká vďaka. O termíne poslednej rozlúčky budeme informovať," píše vedenie klubu na Facebooku. V komentári sa ozvala aj Michalova sestra, ktorá všetkým poďakovala. "Vďaka vám sa budem môcť naposledy rozlúčiť so svojím malým bračekom," napísala.

Identita ženy zo Slovenska zatiaľ nie je známa. Podľa prokuratúry podstúpila náročnú operáciu. Záchranári prišli na miesto činu do niekoľkých minút. Incident, ku ktorému došlo, videl jeden zo zamestnancov. Informuje o tom TASR. Dvojica prišla do hotela v pondelok, deň pred tragédiou. Rezerváciu mala na dve noci. V deň príchodu sa boli večer prejsť a potom sa vrátili do apartmánu, z ktorého už nevyšli.

Vyšetrovanie

Prípad je v štádiu vyšetrovania poľskej polície. Jej hovorca Ryszard Gąsiorowsky uviedol, že "nič nenasvedčuje tomu, že by dvojicu chcel niekto zabiť alebo či sa spoločne pokúsili o samovraždu. Na mieste nebol list na rozlúčku ani dôkazy, ktoré by naznačovali, že išlo o zavinenie tretej strany," uviedol. Vyšetrovatelia dúfajú, že čoskoro budú môcť vypočuť zranenú Slovenku.