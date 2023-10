Obrovské nešťastie: Neďaleko Benátok vyhasol život Slováka (†37), neprežil zrážku s kamiónom

Slovák Lukáš Grznár (†37) zahynul pri dopravnej nehode v Taliansku (Zdroj: Facebook/Vrbovské zvesti, Twitter/Gente Veneta)

BENÁTKY – Tento výlet sa skončil najhoršie, ako mohol. Slovák (37) s nemenovaným spolujazdcom, ktorý bol zároveň vodičom, sa v polovici septembra presúvali na talianskej diaľnici A4 smerom na Miláno. K incidentu došlo v momente, keď ich vozidlo prudko narazilo do zadnej nápravy pred nimi idúceho kamiónu. Náraz bol tak nešťastný, že zasiahol časť auta, kde sedel občan Slovenskej republiky.

V piatok dňa 15. septembra krátko po piatej hodine ráno došlo na talianskom diaľničnom obchvate Passante di Mestre k veľkej tragédii, keď vodič osobného automobilu so slovenskou štátnou poznávacou značkou nezvládol riadenie a vo vysokej rýchlosti narazil do pred ním idúceho kamiónu. Informuje o tom taliansky web Venezia Today. Incident sa odohral na 381. kilometri v oblasti Spinea. Vo vozidle značky Škoda čiernej farby sedel na mieste spolujazdca Slovák Lukáš Grznár (†37).

Bol ešte pri vedomí

Auto narazilo do kamiónu presne tou časťou, kde sedel slovenský občan. Napriek rýchlemu zásahu priamo na diaľnici, kde sa dostavilo celkovo 118 zdravotníkov, sa už nedalo nič robiť. Keď Lukáša dostali von z vozidla, ešte dýchal, ale mal početné a veľmi vážne zranenia. Sanitka ho ešte stihla previesť do nemocnice, no tam na následky zranení podľahol. Vodič Škody, ktorý zrejme celú nehodu spôsobil, vyviazol len s ľahkými zraneniami a vodič kamiónu neutrpel žiadnu fyzickú ujmu na zdraví.

Prípadom a zaoberá benátska polícia. Podľa doterajšieho vyšetrovania auto narazilo do návesu a následne zostalo stáť zdemolované na ceste. Ako píše Venezia Radiotv, na mieste zasahovali aj hasiči a pomocná dopravná služba z Concessioni Autostradali Venete (Cav), ktorú koordinovalo operačné stredisko v Mestre. Cesta bola uzavretá niekoľko hodín.

Posledná rozlúčka s Lukášom Grznárom (†37), ktorý zomrel pri dopravnej nehode v Taliansku (Zdroj: Facebook/Vrbovské zvesti)

Podľa zdieľaných informácií sa posledná rozlúčka s Lukášom Grznárom uskutoční v piatok 27. októbra o 15:00 v dome smútku v Sokolovciach (okres Piešťany).