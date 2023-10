Bojovať, nie variť: Moskva chce prvýkrát poslať vojačky na Ukrajinu! Vieme, koľko zarobia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Ženy v ruskej vojne na Ukrajine boli zatiaľ nasadené len ako zdravotníčky a v kuchyni. Čoskoro by sa to mohlo zmeniť, jednotka žoldnierov teraz vyzýva ženy, aby sa chopili zbraní. Prezident Putin sa zrejme chce zatiaľ vyhnúť ďalšej mobilizácii.

Podľa medializovaných informácií Rusko začalo s náborom žien do bojových misií vo vojne proti Ukrajine. Nezávislý internetový portál iStories píše, že jednotka žoldnierov „Redut“, ktorá je podriadená ruskému ministerstvu obrany, verbuje ostreľovačky a operátorky dronov. Ženy v ruskej armáde boli doteraz zamestnané len ako medičky a v kuchyni.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 607 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Vojačkám ponúka polročný kontrakt s mesačným platom okolo 2200 eur. V prípade úrazu je bonus 30-tisíc eur, v prípade smrti by malo byť pozostalým vyplatených okolo 50-tisíc eur. Zodpovedajúce reklamy sa objavili na ruskej sociálnej sieti „Wkontakte“. Náborový pracovník pre iStories povedal, že primárne hľadajú ženy, ktoré už majú skúsenosti s manipuláciou so zbraňami. Začiatočníci by boli na zbrani vycvičení do mesiaca.

Prvé správy o úsilí Ruska prilákať vojačky sa objavili v lete. Mali byť však nasadené v domácom prostredí. Štátna televízia vtedy odvysielala zábery čisto ženskej bojovej jednotky v ruskom regióne Belgorod na hraniciach s Ukrajinou. Začiatkom marca ruský minister obrany Sergej Šojgu hovoril o 39 000 ženách v ruskej armáde.

Rusko vedie svoju útočnú vojnu proti Ukrajine už 20 mesiacov. Straty na oboch stranách sa považujú za vysoké. Podľa britského ministerstva obrany Rusko doteraz má približne 150 000 mŕtvych alebo vážne zranených. Z Moskvy o tom už mesiace nie sú žiadne oficiálne informácie.

Ruský prezident Vladimir Putin pre nečakane vysoký počet strát vo svojej armáde vlani na jeseň oficiálne oznámil mobilizáciu 300-tisíc záložníkov. Kremeľ vtedy uviedol, že neplánuje nábor žien. Odborníci predpokladajú, že vzhľadom na prezidentské voľby naplánované na jar 2024 sa chce Kremeľ dovtedy ďalšej mobilizácii vyhnúť, a preto čoraz častejšie verbuje dobrovoľníkov.