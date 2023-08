Keď zbadal záznam z bezpečnostnej kamery, takmer ho vystrelo: Nepozvaný hosť sa sám ponúkol a potom si pokojne schrupol

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TAHOE - Rozhodol sa cítiť ako doma! Zarastený obor sa vlámal do domu pri jazere Tahoe, prezrel si obývačku, potom sa v špajzi ponúkol slanými chrumkami a zmorený dobrodružstvom zamieril do spálne, aby si schrupol.

Tvor bol spozorovaný, ako vchádza do obývačky. Všetko zachytila bezpečnostná kamera. Majiteľ domu sa plavil na svojej jachte a vďaka inteligentnej technológii namontovanej vo svojom dome dostal dobrodružné video ako na podnose. Zábery, ktoré zverejnila kalifornská televízia KCRA, ukazujú, ako sa tvor potuluje po byte, potom strčí hlavu do špajze, občerství sa arašidmi a čipsami, no nepodarí sa mu dostať do chladničky. Tak si ide odpočinúť do spálne.

Ako uvádza Mail Online, údržbár, ktorý prišiel do domu niečo opraviť, ho videl odpočívať na posteli, preto sa radšej z domu pratal kadeľahšie.

Medveď vyhľadáva chládok hlavne v lete

Majiteľ domu Brian Sumner verí, že medveď - lebo to bol medveď, dobre hádate - sa dostal dnu cez otvorené okno. Dodal, že došlo k „minimálnym škodám“, no aj tak to na videu bolo desivé. Hovorca úradu Department of Fire and Wildlife uviedol, že Kalifornia má len čierne medvede, ale sú v rôznych odtieňoch vrátane čiernej, hnedej, plavej a škoricovej. Výskyt medveďov v blízkosti ľudských obydlí je častejší v teplých letných mesiacoch, keď ľudia trávia viac času vonku. Správa národného parku odporúča udržiavať si od medveďov odstup a vyhýbať sa náhlym pohybom, ktoré by mohli zviera vyľakať.

Ak ste vonku v lese, venujte pozornosť svojmu okoliu. Snažte sa robiť hluk a byt viditeľní, ak sa nachádzate v oblasti s častým výskytom medveďov alebo zdrojmi medvedej potravy, ako sú najmä kríky s bobuľami. Útoky medveďov sú zriedkavé. Väčšina zaútočí len vtedy, ak sa cíti ohrozená, na obranu svojich mláďat alebo na ochranu potravy. To isté hovorí slovenská vláda, medvede však napriek tomu na Slovensku útočia. Hoci je pravda, že u nás ich ešte v spálni nemáme, ale nikdy nehovor nikdy.