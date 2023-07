MIMORIADNY ONLINE USA nevedia s istotou potvrdiť, kde sa momentálne nachádza Prigožin

WASHINGTON - Vláda Spojených štátov v súčasnosti nemá dôveryhodné informácie o tom, kde sa aktuálne nachádza šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, ktorý sa so svojimi bojovníkmi pokúsil o zvrhnutie velenia ruskej armády. V noci na sobotu to uviedol hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR správu prevzala z televízie CNN.

6:00 Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns v júni potají navštívil Ukrajinu. Kyjev mu predstavil ambiciózne plány na dobytie Ruskom okupovaných území a začatie rokovaní o prímerí pred koncom tohto roka, napísal server denníka The Washington Post (WP).

USA nevedia s istotou potvrdiť, kde sa momentálne nachádza Prigožin

"Nedisponujeme dostatočne spoľahlivými informáciami na to, aby sme mohli potvrdiť, kde (Prigožin a jeho bojovníci) momentálne sú," vyhlásil Kirby. Dodal, že podľa informácií Pentagonu by sa niektorí vagnerovci mohli nachádzať na Ukrajine, no "nie je jasné, koľko ich je ani čo tam robia".

CNN pripomína, že Spojené štáty v januári vyhlásili Vagnerovu skupinu za medzinárodnú zločineckú organizáciu. Americké ministerstvo financií v stredu zároveň uvalilo sankcie na štyri spoločnosti spájané s vagnerovcami. Cieľom týchto sankcií je prerušenie ťažby zlata v krajinách, ako je Stredoafrická republika a Mali, z ktorej sa financuje fungovanie Vagnerovej skupiny v Afrike.

Prigožinov pokus o vzburu proti vojenskému vedeniu spôsobil v Rusku minulý víkend chaos, keď jeho žoldnieri pochodovali smerom k Moskve. K pochodu prišlo po tom, čo Prigožin v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. Šéf vagnerovcov neskôr uviedol, že išlo o protest a nie o pokus zvrhnúť vládu.

Niektoré štáty blokujú účasť Ukrajiny na summite EÚ, tvrdí Zelenskyj

Ukrajina chce využiť nadchádzajúce španielske predsedníctvo v Rade EÚ na získanie podpory v krajinách Latinskej Ameriky, ktoré nesúhlasia s postupom Kyjeva oslobodiť svoje územia spod ruskej okupácie. Povedal to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pre španielsku televíziu RTVE. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

"Máme recept na mier a Pedro [Sánchez] nás silno podporuje. Vedie neustály dialóg s Latinskou Amerikou a oni ho počúvajú, to je fakt," vyhlásil Zelenskyj. Zároveň sa však posťažoval, že niektoré latinskoamerické štáty sa postavili proti jeho účasti na summite EÚ – Latinská Amerika 17. a 18. júla v Bruseli.

"Chcem, aby sa nielen pripojili k (ukrajinskému) mierovému plánu, ale aby sa postavili aj proti (ruskej) vojne," dodal ukrajinský prezident. Španielsko v sobotu preberie na pol roka rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie a Sánchez pri tejto príležitosti navštívi Kyjev, aby vyjadril podporu EÚ Ukrajine.