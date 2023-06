Lukašenko v prípade agresie nebude váhať s použitím jadrových zbraní

Ruský prezident Vladimir Putin začiatkom roka oznámil, že plánuje v Bielorusku, ktoré je spojencom Ruska, rozmiestniť jadrové zbrane krátkeho doletu. Putin trval na tom, že jadrové zbrane budú aj po prevoze do Bieloruska pod kontrolou Ruska. To je však v rozpore s najnovšími tvrdeniami Lukašenka. "Nedaj Bože, aby som musel prijať rozhodnutie na použitie týchto zbraní, no neváhal by som, ak by sme čelili agresii," citovala Lukašenka agentúry BelTa.

Bieloruský prezident zdôraznil, že to on požiadal Putina o rozmiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku. "Verím, že nikto nebude ochotný bojovať s krajinou, ktorá má tieto zbrane. Sú to zbrane na odstrašenie," povedal. Predstavitelia Ruska sa k Lukašenkovým tvrdeniam bezprostredne nevyjadrili.

Šéf Kremľa počas piatkového (9. júna) stretnutia s Lukašenkom uviedol, že výstavba skladovacích zariadení určených pre jadrové zbrane bude ukončená do 7. alebo 8. júla a jadrové zbrane budú do Bieloruska prevezené krátko po tom.

Koľko jadrových zbraní bude v Bielorusko umiestnených sa nevie

Taktické jadrové zbrane sú určené na ničenie nepriateľských vojakov a zbraní na bojisku. Majú relatívne krátky dolet a oveľa menšiu silu ako jadrové hlavice určené pre medzikontinentálne rakety, ktoré sú schopné zničiť celé mestá, píše AFP. Lukašenko však uviedol, že strategické jadrové zbrane Bielorusko nepotrebuje, pretože podľa svojich slov nejde bojovať so Spojenými štátmi. Dodal však, že Bielorusku pripravuje zariadenie na uskladnenie takýchto zbraní.

Rusko nepovedalo, koľko taktických jadrových zbraní v Bielorusku umiestni. Podľa americkej vlády by však mohli ísť o 2000 kusov zbraní, ktoré budú zahŕňať napríklad bomby vhodné na letecké útoku, hlavice pre rakety krátkeho doletu či delostrelecké granáty.