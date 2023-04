Galéria fotiek (3) Vo Švédsku odštartovali najväčšie vojenské cvičenia za vyše 25 rokov

Zdroj: SITA/Pontus Lundahl/TT News Agency via AP

ŠTOKHOLM - Švédsko odštartovalo v pondelok svoje najrozsiahlejšie vojenské cvičenia za ostatných vyše 25 rokov. Manévre budú prebiehať do 11. mája. Zúčastňuje sa na nich viac ako 26.000 vojakov z dovedna 14 krajín, prevažne členov Severoatlantickej aliancie, do ktorej by chcela čo najskôr vstúpiť aj táto severská krajina. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.