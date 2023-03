Taliansky prezident ocenil pápeža Františka: Spoločnosti ukazuje cestu k mieru

Galéria fotiek (1) Pápež František

Zdroj: TASR/AP

RÍM - Taliansky prezident Sergio Mattarella v nedeľu ocenil úsilie pápeža Františka o to, aby bol svet spravodlivejší a mierovejší. Prezident to napísal v posolstve pri príležitosti nedávneho desiateho výročia zvolenia Františka do čela katolíckej cirkvi. Informovala o tom tlačová agentúra ANSA.