Zničí Trumpa? Pornohviezda Stormy svedčila proti nemu na súde: Mali mať spolu sex!

Galéria fotiek (3) Podplatil Donald Trump pornohviezdu?

Zdroj: Instagram/thestormydaniels, SITA/AP Photo/Andrew Harnik

NEW YORK - Prokuratúra v New Yorku chce zistiť, či Donald Trump zaplatil úplatky pornohviezde Stormy Danielsovej. V rámci vyšetrovania herečka svedčila pred úradmi. Pre exprezidenta by to teraz mohlo byť nepríjemné.