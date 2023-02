MIMORIADNY ONLINE V ukrajinských mestách zasahovala polícia: Boje o Bachmut sú čoraz zložitejšie, tvrdí prezident Volodymyr Zelenskyj

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 368

ONLINE

Načítať nové správy

6:12 Hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina v novinovom rozhovore obvinil štáty Severoatlantickej aliancie, že pokračujúcimi dodávkami zbraní Ukrajine a poskytovaním spravodajských informácií Kyjevu "fakticky bojujú proti Rusku". Dmitrij Peskov sa tiež posťažoval na nemeckého kancelára Olafa Scholze a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že cez prísľuby sa už nebaví s šéfom ruského štátu, a vôbec na to, že Západ "ostentatívne nepočúva" Rusku.

6:11 Hlavnou témou piatkového stretnutia amerického prezidenta Joea Bidena s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom vo Washingtone bude vojna na Ukrajine, uviedol v pondelok hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR prevzala správu z agentúry DPA.

Boje o Bachmut sú čoraz zložitejšie, tvrdí prezident Volodymyr Zelenskyj

"Nepriateľ neustále ničí všetko, čo sa dá použiť na ochranu našich pozícií," povedal Zelenskyj. Ukrajinských vojakov bojujúcich o Bachmut označil za "skutočných hrdinov". Ostré boje o priemyselné mesto Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny sú najdlhšie trvajúcou bitkou počas už viac ako rok trvajúcej ruskej invázie. Zelenskyj povedal, že Ukrajinci budú bojovať o Bachmut tak dlho, ako budú môcť.

Dobytie Bachmutu by bolo pre Moskvu veľkým víťazstvom, ale podľa analytikov by to malo najmä symbolický význam, keďže toto mesto, v ktorom sa nachádzajú soľné bane, má len malú strategickú hodnotu. Denis Pušilin, Moskvou dosadený predstaviteľ Doneckej oblasti, v pondelok v ruskej televízii vyhlásil, že všetky cesty vedúce do Bachmutu sú pod "palebnou kontrolou" promoskovských síl.

V ukrajinských mestách zasahovala polícia, aby zabránila bitkám subkultúr

Úrady v najväčších ukrajinských mestách - Kyjeve, Charkove a Ľvove - informovali o masových zhromaždeniach agresívne naladených mladých vyznávačov subkultúry Redan - niekedy písané Rjodan - s pepřovými sprejmi, boxermi a ďalšími nebezpečnými predmetmi pri nákupných centrách, kde chystali bitky so svojimi protivníkmi. Podobné zhromaždenia a žŕdky sa v závere minulého týždňa konali aj v ruských mestách, len v Moskve polícia zadržala podľa ruských médií na 350 ľudí, prevažne maloletých. Podujatia sa konali ale aj v Petrohrade, Kursku, Novosibirsku a Kazani. Polícia v Kyjeve mladíkov obkľúčila a autobusy previezla na policajné veliteľstvo, uviedla dnes agentúra Unian.

Galéria fotiek (3) Ruské rakety štartujúce proti Ukrajine sú vidieť v Charkove.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Belikov

Analogické scény sa podľa nej odohrali aj v Charkove, kde sa ku žŕdke chystali viac ako dve stovky mladých ľudí. "Polícia zistila totožnosť 245 účastníkov masovej akcie, z ktorých 30 bolo zletilých. Medzi maloletými bolo 149 chlapcov a 66 dievčat. Záznam bol uložený do databázy vyšetrovaných prípadov podľa paragrafov o masových nepokojoch a zvedení maloletých na protiprávnu činnosť, za čo hrozí až desať rokov odňatia slobody," uviedla v komuniké charkovská polícia, V Ľvove podľa Unian prepukla masová rvačka pri nákupnom stredisku, hoci na mieste bola polícia. Polícia v Ľvove a v Kyjeve sa k udalostiam nevyjadrila.

Galéria fotiek (3) Ruské útoky na Charkov

Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana

Podľa charkovskej polície bola celá akcia dielom Ruska bojujúceho proti Ukrajine. V Rusku sa naopak podľa ruskej redakcie BBC objavili obvinenia, nepodložené žiadnymi dôkazmi, že masové žŕdky ruskej mládeže "provokuje" ukrajinská tajná služba SBU. Názov subkultúry odkazuje na populárny japonský komiks o zločineckej bande, nazývanej tiež "Pavúky". Dlhovlasí vyznávači subkultúry sa práve k týmto zvieratkám hlásia prostredníctvom odevu so zobrazením pavúkov a číslovkou štyri - a tiež sa často dostávajú do konfliktov s rovesníkmi predovšetkým z radov futbalových fanúšikov, s ktorými si dohadujú masové žŕdky cez sociálne siete.