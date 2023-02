Fínsko a Švédsko musí byť čestné: Inak nemôžu očakávať rovnaký prístup, myslí si Orbán

BUDAPEŠŤ - Maďarsko od Fínska a Švédska očakáva, aby nešírili nepravdy o Maďarsku. V súvislosti s nadchádzajúcim schvaľovaním vstupu týchto severských krajín do Severoatlantickej aliancie v maďarskom parlamente to v piatok vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Premiér v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió povedal, že vláda požiadala parlament o podporu členstva týchto krajín v NATO. Časť poslancov parlamentnej frakcie vládnucich strán Fidesz a KDNP tým "nie je veľmi nadšená". Okrem iného preto, že tieto štáty šíria zjavné lži o maďarskej demokracii a právnom štáte, spresnil Orbán. Ak Fínsko a Švédsko očakávajú čestný prístup, tak aj oni by sa mali zachovať čestne, dodal.

Archívne video: Minister Naď po rokovaní so švédskym partnerom: Som šťastný, že sa Švédsko rozhodlo vstúpiť do NATO

Treba vypočuť hlasy Turkov

K obavám Ankary, ktorá tvrdí, že vo Švédsku pôsobia teroristické organizácie proti Turecku, maďarský ministerský predseda podotkol, že Turci sú tiež spojencami Maďarska v rámci NATO, preto treba vypočuť aj ich hlasy.

Orbán vo štvrtok vyzval parlamentnú frakciu vládnych strán Fidesz a KDNP, aby v zákonodarnom zbore schválili ratifikáciu vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia NATO zaradia na program maďarského parlamentu v tretí deň jarnej schôdze koncom februára. Hlasovanie bude nasledujúci týždeň, teda začiatkom marca.

Fínsko a Švédsko v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ich začlenenie do NATO už ratifikovalo 28 z 30 členských štátov. Maďarsko a Turecko to stále neurobili.