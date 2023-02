Žiarlivého milenca našla polícia mŕtveho: Kamarátka zavraždenej Kláry opísala detaily, z ktorých mrazí

Polícia Českej republiky včera v neskorých hodinách informovala, že páchateľa našli v poľskom hoteli v meste Vroclav. "S najväčšou pravdepodobnosťou ide o podozrivého z vraždy ženy v hoteli v Prahe," uviedol na twitteri hovorca pražskej polície Ján Rybanský. "Spolupracujeme s poľskými kolegami," dodal. Polícia po mužovi pátrala od soboty, v pondelok na Brniansku našla vozidlo zavraždenej, v ktorom odišiel z miesta činu v Prahe.

Muž podľa polície ženu v pražskom hoteli zastrelil. O pomoc v pátraní kriminalisti požiadali verejnosť, ľudia sa ale muža nemali pokúšať zadržať, pretože podľa polície bol ozbrojený a nebezpečný. Polícia predpokladala, že muž mohol vycestovať do zahraničia.

Zavraždená Klára M. (33) sa s Petrom K., hráčom pokru stretávala takmer rok. On sa do nej bezhlavo zamiloval, ona však svoje city k nemu v istom momente prestala opätovať. Dovtedy mu však robila spoločnosť v pražských kasínach.

Pre CNN Prima News kamarátka Kláry prezradila ako to bolo v osudný piatok. „Boli v Prahe. Peter v piatok večer prehral všetky peniaze čo mal a vsadil aj svoj Mercedes. Myslím, že tam vznikol celý konflikt. Peter sa bál, že už nemá nič, nemá dom, ktorý zdedil v Libverdě ani peniaze na účtoch. Bál sa, aby ho neopustila,“ prezradila. V minulosti jej údajne aj nastražil na auto sledovacie zariadenie, robil jej výstupy zo žiarlivosti, a vyhrážal sa jej. Musela s ním chodiť do kasín a žiť nočný život. „Nejakú dobu sa jej to aj páčilo, ale keď s tým chcela prestať, on sa s tým nedokázal zmieriť,“ povedala jej blízka kamarátka.

Prosíme o sdílení! Kriminalisté pátrají po Petru Krausovi, kterého podezírají ze včerejší vraždy ženy v jednom z... Posted by Týdeník Policie on Sunday, February 5, 2023

Pre svoje dlhy a vášeň k pokru zaťažil aj zdedený dom hypotékou a požičal si 3 300 000 českých korún. Pred pár rokmi Peter K. údajne pracoval v kúpeľoch, odkiaľ pochádza. V tom čase sa tam stratili dve autá. V susedstve sa preto povrávalo, že to mohol byť on, pretože jeho rodina mala už dlhší čas finančné problémy a hrozilo, že prídu o dom.

Klára sa svojmu priateľovi naposledy ozvala vo štvrtok 2. februára večer a nasledujúci deň sa mala vrátiť domov zo služobnej cesty. Policajti ju však našli v Hoteli Grandior v Prahe zavraždenú.