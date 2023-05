Smútok za legendou: Texas Dolly odišiel na druhý svet za dcérou! S jej smrťou sa nikdy nezmieril

Smrť priekopníka pokru s typickým texaským úsmevom a kovbojským klobúkom zarmútila všetkých fanúšikov, ktorí si práve vďaka nezabudnuteľnej legende túto hru tak veľmi zamilovali. Doyle „Texas Dolly“ Brunson zomrel vo veku 89 rokov v nemocnici v štáte Nevada, ale na svete po ňom zostalo nezmazateľné posolstvo a silný odkaz.

"S ťažkým srdcom oznamujeme, že zomrel náš otec Doyle Brunson. Bol to milovaný muž, kresťan, manžel, otec a starý otec. V najbližších dňoch budeme mať čo povedať, keď budeme ctiť jeho odkaz. Prosím, zachovajte Doyla a našu rodinu vo svojich modlitbách. Nech odpočíva v pokoji," uviedol k tragickej správe Brian Balsbaugh v mene rodiny Brunsonovcov na sociálnej sieti.

