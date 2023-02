V Južnej Kórei zmizla skupina turistov z Thajska: Na svoj spiatočný let sa nedostavili

SOUL - Trinásť z dovedna 174 thajských turistov, ktorí pricestovali minulý týždeň na medzinárodné letisko Muan na juhozápade Južnej Kórey, sa nedostavilo na spiatočný let a zostalo mimo kontaktu. Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap, ktorá sa odvoláva na pondelkové vyhlásenie juhokórejského ministerstva spravodlivosti.

Thajčania pricestovali minulý týždeň v pondelok charterovým letom. Ich cieľom bolo navštíviť hlavné turistické atrakcie v provincii Južná Čolla. Spiatočný let mali naplánovaný na nedeľu, dodalo ministerstvo. Nezvestní turisti sa údajne oddelili od skupiny počas štvrtého dňa pobytu. Medzinárodné lety sa na letisku Muan obnovili vlani v júli po viac ako dvojročnej prestávke spôsobenej covidovou pandémiou.

Charterový let z Thajska do Muanu bol prvým svojho druhu od vypuknutia epidémie ochorenia COVID-19. Regionálne úrady provincie Južná Čolla očakávajú, že do konca marca na letisko Muan prostredníctvom charterových letov pricestuje z Thajska približne 2400 ľudí. Najnovšie zmiznutie skupiny thajských turistov však tento zámer pravdepodobne negatívne ovplyvní.